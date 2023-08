Donnarumma alla Juventus: annuncio definitivo

I bianconeri hanno da sempre un debole per l’ex portiere del Milan e stanno provando di tutto per prenderlo da ormai due stagioni

Un annuncio che arriva dalla Francia ha messo un punto su una vicenda che rischia di infiammare il calciomercato europeo. Donnarumma continua ad essere un grande oggetto del desiderio.

Di lui si era parlato anche nei mesi scorsi, come grande obiettivo per la porta della Juventus. Prima di accasarsi al PSG, Donnarumma era stato fortemente corteggiato dai bianconeri, che volevano proseguire la loro tradizione di portieri italiani. Quasi da sempre, infatti, il numero 1 degli Azzurri coincide con l’estremo difensore della “Vecchia Signora” (basti pensare a Zoff e Buffon su tutti).

Donnarumma però è sempre stato troppo caro per la Juventus, almeno nel momento del suo passaggio in Francia dal Milan. Le richieste di ingaggio di Mino Raiola all’epoca erano fuori portata per il club torinese, che quindi preferì tenersi Szczesny. Questa estate l’idea di portare Gigio allo Stadium si è ripresentata, anche perché sembrava essere finito ai margini del progetto tecnico del PSG.

Secondo qualche intermediario c’era la possibilità di farlo andar via da Parigi a cifre accessibili, ma tutto questo prima che venisse scelto il nuovo allenatore.

Juventus, sfuma Donnarumma: Luis Enrique lo vuole come titolare per la prossima stagione

Il problema per la Juventus è stato l’arrivo di Luis Enrique, che ha cambiato le prospettive del club su diversi giocatori, tra cui Donnarumma. L’allenatore spagnolo adora lavorare con i giocatori giovani e di prospettiva e la prima cosa che ha chiesto al club è stata quella di trattenere l’ex Milan.

Si riparte da lui in mezzo ai pali e quindi nessuna possibilità di essere ceduto. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sport Mediaset, l’incontro avuto dall’ex allenatore del Barcellona e il direttore tecnico Luis Campos, ha dato esito positivo: Gigio resta a Parigi.

A questo punto la Juventus deve fare con quello che ha a disposizione. Szczesny ha un contratto fino al 2025 e con ogni probabilità lo rispetterà fino in fondo. Per lui si era parlato di un possibile interessamento del Bayern Monaco ma al momento non se n’è fatto nulla.

Alle sue spalle confermatissimo anche Perin, che ha dimostrato di essere super affidabile con secondo. Per quanto riguarda l’assalto a Donnarumma, Giuntoli dovrà tentare la sorte la prossima volta, magari nel 2024.