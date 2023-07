Milan, salta Kamada: Furlani ha chiuso per il sostituto

Il Milan è letteralmente scatenato in questo calciomercato. Dopo aver chiuso Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders, Giorgio Furlani avrebbe poche ore fa raggiunto l’accordo per il sesto colpo dell’estate rossonera.

Un’operazione voluta e desiderata in primis da Stefano Pioli, che con questo colpo può vedersi completata la squadra in vista della prossima stagione. C’è un lato della medaglia che però potrebbe non dare il giusto lustro a quest’operazione, dato che così facendo è saltato una volta e per tutte l’arrivo di Daichi Kamada al Milan.

Il giapponese dunque non sbarcherà in Serie A, o almeno a Milano, in questo calciomercato, nonostante i rossoneri lo avessero bloccato praticamente tre mesi fa

Calciomercato Milan, niente Kamada: è fatta per il sostituto

Ancora importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che pare non abbia alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver a sorpresa chiuso per Noah Okafor questa mattina, nelle scorse ore Giorgio Furlani ha dato un’altra importante accelerata in delle operazioni chiave dell’estate rossonera, facendo aumentare ancora di più l’entusiasmo nella piazza nonostante sia saltato -definitivamente- l’arrivo di Daichi Kamada.

Nonostante il giapponese sia sfumato, l’arrivo di questo giocatore stampa un sorriso da ben 32 denti in viso a Stefano Pioli, che come richiesto avrà la rosa completa già a partire da questa tournée in America per la quale il Milan è partito oggi. I tifosi, insieme allo stesso tecnico, oramai neanche ci speravano più in queste trattative, ma Furlani ci ha abituati a colpi di scena in questo calciomercato, ed anche in questo caso l’amministratore delegato del club meneghino non ha deluso le aspettative.

Stando infatti a quanto riportato da Antonio Vitiello sul proprio profilo Instagram, nelle scorse ore il Milan avrebbe raggiunto un accordo anche con il Villarreal per il trasferimento in rossonero di Samuel Chukwueze in questo calciomercato.

Milan, accordo per Chukwueze: le cifre

Il Milan parrebbe aver chiuso anche per Samuel Chukwueze in questo calciomercato. Stando infatti a quanto riportato da Antonio Vitiello di Milan News, fra i rossoneri ed il Villarreal l’accordo per il trasferimento del nigeriano, in scadenza nel 2024, sarebbe stato raggiunto sulla base di un’operazione a titolo definitivo da 20 milioni di euro di parte fissa più bonus fino ad arrivare a 28 milioni di euro.

Nel week-end fra i due club verranno definiti gli ultimi dettagli burocratici di quest’operazione, così che Chukwueze possa subito sbarcare a Milano per poi raggiungere la squadra negli States.

Milan-Chukwueze: c’è già l’accordo fra le parti

Raggiunto l’accordo col Villarreal, il Milan potrà formalizzare quello già raggiunto negli scorsi giorni con lo stesso Chukwueze. Definiti anche gli ultimi dettagli fra i due club, l’esterno nigeriano si trasferirà a Milano e si legherà al club rossonero fino al 2028 a 4 milioni di euro a stagione.