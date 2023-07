Calciomercato, dagli Europei U19 alla Premier: è fatta

L’Italia U19 solo qualche giorno fa ha vinto gli Europei di categoria a Malta contro il più quotato Portogallo. Tutti gli azzurrini, nessuno escluso, si sono messi particolarmente in mostra con prestazioni di altissimo livello che, alla fine, hanno permesso loro di conquistare il tanto ambito titolo europeo ma non solo.

Con questa competizione continentale i giocatori dell’Italia U19 si sono infatti messi in mostra anche nella scena internazionale, dimostrando di essere pronti a compiere il tanto atteso salto di categoria in questo calciomercato.

Fra i convocati di Bollini un ragazzo in particolare avrebbe attirato su di sé l’attenzione dei migliori club d’Europa, con quello di Premier League pronto ad anticipare la concorrenza e chiudere già nelle prossime ore per l’italiano.

Calciomercato, dall’U19 alla Premier League: l’Italia sorride

L’Italia campione d’Europa nella categoria U19 gode di un paio di talenti di caratura internazionale, come dimostrano anche le notizie di calciomercato che riguardano il futuro proprio di questi ragazzi. Fra i più noti riconosciamo sicuramente Ndour, oggi in forze al PSG, ma in queste settimane un altro azzurrino si starebbe prendendo decisamente la scena.

Stando alle ultime notizie, infatti, il giocatore sarebbe entrato nel mirino dei migliori club d’Europa, affascinati dalle sue qualità dopo quanto mostrato proprio negli scorsi Europei. A fronte di questo il nome dell’azzurrino è stato accostato a tantissime società diverse, ma a quanto pare il suo futuro sarebbe in qualche modo già stato deciso, come confermato anche da quanto trapelato nella giornata di oggi. Il ragazzo, infatti, sarebbe sempre più vicino a trasferirsi in Premier League, compiendo un importante salto di qualità in carriera che gli potrebbe essere invidiato da tantissimi suoi connazionali.

Stando infatti a quanto riportato da il The Athletic, il Burnley di Vincent Kompany starebbe spingendo per portare nel campionato più affascinante del mondo Luca Koleosho in questo calciomercato.

Burnley su Koleosho: l’Espanyol non vorrebbe privarsene

Luca Koleosho è stato uno dei protagonisti dell’Italia u19 agli scorsi Europei di Malta. Anche se non sempre titolare, quando chiamato in causa dal ct Bollini l’esterno italiano è sempre riuscito a fare una buona impressione, come dimostrato anche dall’interessamento del Burnley in questo calciomercato.

I Clarets però sarebbero pronti a passare dalle parola ai fatti, anche perché secondo il The Atheltic il club di Kompany potrebbe presto presentare una prima offerta ufficiale per Koleosho. Dall’altra parte l’Espanyol, detentrice del cartellino dell’italiano, non vorrebbe privarsene, considerato il fatto che i catalani puntano tanto sull’azzurrino.

La retrocessione potrebbe però mettere il bastone fra le ruote al RCDE che, difronte ad un’offerta importante, potrebbe pensare di poter dire addio a Koleosho in questo calciomercato.

Calciomercato Burnley: l’Espanyol fissa il prezzo di Koleosho

Il Burnley è pronto a fare sul serio per Koleosho, come confermato dalle ultime notizie. L’Espanyol non vorrebbe privarsene, ma le ambizioni del ragazzo sono alte al punto che i catalani potrebbero pensare di cederlo in questo calciomercato, ma solo alle loro condizioni.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, l’Espanyol potrebbe chiedere circa 1 milioni di euro al Burnley per lasciar andare Koleosho in Premier League, ma l’impressione è che l’RCDE potrebbe sfruttare l’hype dell’Europeo appena concluso per guadagnare qualcosa di più dall’uscita dell’italiano.