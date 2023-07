L’accordo è sparito: l’Inter ribalta il Milan

Blitz dell’Inter: Marotta sta per chiudere con un calciatore chiesto da Inzaghi e arriva l’annuncio sulla trattativa.

Un tuffo nel passato. Agli anni in cui le milanesi e la Juve lavoravano sul mercato su due binari paralleli, uno mirato ad accontentare i tecnici, l’altro a mettere i bastoni tra le ruote agli avversari.

Il caso Lukaku, l’arrivo in nerazzurro di Cuadrado e i continui ribaltoni sul fronte Morata sono solo alcuni esempi di quanto in un mercato dominato dalle infinite disponibilità economiche degli arabi, sia fondamentale anche impedire che i diretti avversari possano rafforzarsi. Ecco quindi che parallelamente alla necessità di acquistare calciatori senza sborsare cifre enormi, gli uomini di mercato hanno necessità di fare in fretta per evitare la concorrenza e soprattutto aste alle quali sarebbe difficile partecipare in questa fase.

I duelli quindi non mancano, ma all’orizzonte si delinea un altro potenziale sgarbo dell’Inter ai danni del Milan. Un sorpasso che trova conferme, spinto da un annuncio che lascia pochi dubbi e andrebbe a chiudere un capitolo di mercato già molto chiacchierato.

“Niente accordo con il Milan”: sullo sfondo l’Inter, si prova il blitz

Forte fisicamente, in grado di aprire spazi per i centrocampisti e Lautaro, ma soprattutto con tanta esperienza in Europa. L’identikit del centravanti tracciato da Inzaghi è chiaro, ed è mirato ad avere un goleador prolifico, in grado di rilanciare le ambizioni dei nerazzurri in Europa dando la caccia allo scudetto.

Il vero problema, in questa fase, è che anche Juve, Roma e Milan sono a caccia di un centravanti, e i nomi ricorrenti sono sempre identici. I rossoneri hanno infatti dato a lungo la caccia a Mehdi Taremi, sul quale però è forte l’interesse anche dei nerazzurri. Fonti portoghesi affermano addirittura che il club rossonero sia stato il primo ad effettuare un concreto tentativo, seguito da un risposta che ha gelato tutti.

Pedro Sepùlveda, giornalista che segue da vicino le vicende del Porto, afferma che ai rossoneri sarebbe stata chiesta una cifra vicina ai 30 milioni. Una richiesta che avrebbe totalmente frenato la trattativa. Sepùlveda ribadisce inoltre la volontà del calciatore di restare al Porto, seguita da un dettaglio che però non chiude del tutto la corsa al centravanti. Nel tweet postato infatti si ribadisce l’interesse concreto dell’Inter, decisa ad accelerare i contatti per tentare il blitz immediato. La caccia all’iraniano è quindi aperta, con un dettaglio da non sottovalutare. I portoghesi non sono un cliente comodo sul mercato, e i 30 milioni richiesti al momento frenano la corsa di chiunque sia intenzionato a puntare sull’attaccante.