Walker in Serie A, il terzino pronto a lasciare il Manchester City

L’ex titolare di Pep Guardiola, giunto al suo ultimo anno di contratto, potrebbe andar via a a zero il prossimo giugno: Inter in agguato

Era una colonna del City. Un titolare praticamente inamovibile. La sua importanza emerge facilmente dalla decisione del club inglese di fare a meno di Joao Cancelo, che alcune volte gli aveva conteso la titolarità dal primo minuto, a partire dallo scorso gennaio.

Il passaggio del portoghese al Bayern Monaco non aveva preoccupato nessuno in quel di Manchester: tanto c’era lui, Kyle Walker, a presidiare la corsia di competenza. Poi, improvvisamente, qualcosa è cambiato.

Il tecnico catalano, con un’intuizione poi rivelatasi geniale, ha stravolto il modulo dei Citizens. Addio agli esterni bassi, via libera al trequartista a tutta fascia in un inedito 3-2-4-1 poi diventato il marchio di fabbrica del Manchester City da febbraio in poi. Assieme all’ormai 33enne, ma ancora rispettabilissimo stantuffo della corsia di destra, inglese, altri come Riyad Mahrez, Phil Foden e Kalvin Phillips hanno fatto le spese della rivoluzione copernicana di Pep, da sempre un passo avanti nell’introduzione di nuovi modelli tattici in grado di scombinare i piani avversari. E così è stato anche nella scorsa stagione.

Walker si è ritrovato in panchina, con poche apparizioni se non a gara in corso o nelle partite in cui è stato fatto un ampio turnover, quasi senza rendersene conto. Il contratto in scandenza nel giugno del 2024 e il ritorno dal prestito del succitato Cancelo sembravano aver preparato il terreno ad una cessione già in questa sessione di scambi dell’ex Tottenham. Nulla da fare. Guardiola ha messo il veto. Se ne parlerà però obbligatoriamente a partire dal prossimo gennaio.

Walker, addio City: Marotta sogna il colpo a zero

“Kyle è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, per noi la sua presenza è fondamentale“, ha avuto modo di dire il suo allenatore in una recente conferenza stampa dal Giappone, sede della tournèe asiatica dei campioni di tutto. Già ma il rinnovo dell’accordo in scadenza ancora non arriva, e difficilmente arriverà considerando le 33 primavere già sulle spalle del nazionale inglese.

L’abile Ad nerazzurro Beppe Marotta sta già seminando per raccogliere il frutto a fine anno. Walker piace da matti alla Pinetina. La possibilità di corteggiare il calciatore già sul finale del 2023 ingolosisce l’Inter, che lo accoglierebbe a braccia aperte. Il nome è in cima alla lista delle occasioni low cost stilata dal dirigente meneghino: ora la palla passa al giocatore.

Si fa sempre più largo l’ipotesi di un addio a parametro zero dell’ex Tottenham. Che potrebbe decidere di siglare l’ultimo importante contratto della sua carriera con un club della nostra Serie A.