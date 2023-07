Calciomercato Serie A, cambia subito squadra: colpo in attacco

Movimenti intriganti di calciomercato con i bomber della Serie A pronti a cambiare squadra: affare immediato, ci siamo

I gol vanno pagati sempre di più. Dopo una stagione decisiva, ora è pronto a cambiare subito aria per compiere nuovamente il salto di qualità per il prosieguo della sua carriera. Affare importante per rinforzare il reparto offensivo della big di Serie A.

Idee entusiasmanti dei top club italiani per chiudere subito profili da urlo, che conoscono già molto bene la Serie A. La Salernitana è diventata una squadra di tutto rispetto per prelevare calciatori di sicuro avvenire, già pronti per il presente. Il presidente Danilo Iervolino ha rivoluzionato il club campano, che ora si sta togliendo soddisfazioni in giro per l’Italia. Le big d’Italia hanno bussato già alla sua porta per sferrare l’assalto decisivo nelle ultime ore: colpo immediato in attacco per chiudere subito il trasferimento senza problemi.

Calciomercato Serie A, colpo della big d’Italia: saluta la Salernitana

Novità importanti in casa Salernitana con l’addio del bomber: la big d’Italia continua a monitorare il suo profilo per un colpo importante per il reparto offensivo. Ormai ci siamo, la novità decisiva da Salerno.

Come riportato dal portale TuttoSalerno, Boulaye Dia sarebbe ad un passo dall’addio alla Salernitana. Il suo entourage ha comunicato al club campano due offerte per l’attaccante: una arriva dalla Fiorentina e l’altra dal Milan. I rossoneri sono sempre più vicino al centravanti della Salernitana: con un’offerta immediata di 25 milioni di euro, l’affare si sbloccherà definitivamente.

Una stagione da incorniciare per l’attaccante senegalese autore di ben 16 gol conditi da sei assist vincenti. Dia ha contribuito alla salvezza della compagine guidata da Paulo Sousa, protagonista in positivo di una rivoluzione totale fin dal suo arrivo. Proprio questo cambiamento ha agevolato lo stesso centravanti, che non si è fermato più. Il Milan continua a sognare colpi decisivi in attacco per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli: colpo importante in caso di offerta lampo di 25 milioni.

Ormai ci siamo: le parti potrebbero subito chiudere l’operazione in tempi brevi. La sua volontà potrà fare la differenza con il forte interessamento reale della Fiorentina. Dia vuole continuare a confermarsi nella massima serie italiana con il suo obiettivo di puntare sempre più in alto. Un profilo davvero interessante che ha attirato i migliori club d’Italia e d’Europa.