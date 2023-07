“Dybala di nuovo alla Juventus”: tifosi spiazzati, che succede

Dybala nuovamente alla Juventus, circola una ipotesi pazzesca che lascia i tifosi senza parole: le ultime sul futuro della ‘Joya’

Un rapporto lungo sette anni quello tra Paulo Dybala e la Juventus, che si era interrotto a maggio dello scorso anno con una commossa ovazione dello Stadium e le lacrime del giocatore. L’argentino lasciò i bianconeri a parametro zero, con un rinnovo di contratto che era sembrato più volte sul punto di concretizzarsi, ma la dirigenza aveva poi deciso diversamente.

L’ambiente si è sempre spaccato in due sull’accaduto, tra chi riteneva che rinnovare il contratto alla ‘Joya’ non fosse un affare a determinate cifre, oltretutto per un giocatore che a volte finiva vittima di infortuni, e chi invece ha continuato a rimpiangerlo per valore effettivo e affettivo e dedizione alla causa.

Dybala si è accasato, come sappiamo, alla Roma, dove ha disputato una prima stagione piuttosto positiva con 18 reti e 8 assist totali. Una di queste reti, è stata quella dell’illusione, in finale di Europa League, contro il Siviglia, non sufficiente però per conquistare il trofeo. Da lui, Mourinho vuole ripartire il prossimo anno per lottare ancora per traguardi prestigiosi, ma attenzione a una suggestione clamorosa che potrebbe riguardare un incredibile ritorno di Dybala a Torino.

Dybala-Juventus, il ritorno dipende da tre fattori

Al momento una trattativa non esiste, lo sottolineiamo, ma vale la pena prestare attenzione al fatto che la nuova Juventus, come riportato da ‘Tuttosport’, potrebbe gravitare attorno a un giocatore di fantasia e in grado di azionare con qualità e brillantezza le punte.

Questo ruolo, nei piani di Massimiliano Allegri, dovrebbe toccare a Paul Pogba. Ma le incognite sul francese, dopo la disastrosa stagione scorsa, sono numerose. Nei primi giorni di ritiro, si cercherà di capire se il ‘Polpo’ sia finalmente in grado di garantire una tenuta fisica costante.

Non dovesse essere così, la Juventus dovrebbe andare a caccia di un giocatore con determinate caratteristiche. E potrebbe ripensare proprio al grande ex, con una nuova dirigenza che oltretutto potrebbe vedere con favore il suo ritorno. Ma la Juventus dovrebbe pagare la clausola rescissoria di 20 milioni di euro alla Roma, e farlo eventualmente entro il 31 luglio, ultima data entro la quale si può esercitarla. Garantendo, va da sé, all’argentino un ingaggio superiore a quello proposto dai giallorossi, da 6 milioni di euro a stagione.