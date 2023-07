Lascia la Serie A per la big: i tifosi restano di sasso

I top club di Serie A non sono al sicuro con i rispettivi allenatori: la decisione è stata già presa dalla big che vuole pescare in Italia.

Il calcio italiano è tornato alla ribalta nell’ultima stagione per le grandi cavalcate delle squadre nelle competizioni europee. Il lavoro degli allenatori di Serie A non è passato inosservato alle big d’Europa che ora hanno deciso di andare all’assalto dei nostri allenatori. E potrebbero esserci altri stravolgimenti senza precedenti che possono cambiare il corso del campionato.

Il futuro della Serie A potrebbe essere senza un top allenatore che è finito nel mirino delle grandi d’Europa. Saranno decisive le prossime settimane per stabilire dove lavorerà e se accetterà la corte di un’altra grande del calcio europeo.

Serie A, addio al grande allenatore: va in una big

Il calcio italiano è al centro di numerosi stravolgimenti che possono cambiare il campionato. Gli allenatori sono nel mirino delle proprie dirigenze e anche di quello delle altre big d’Europa che stanno cercando nomi nuovi per avviare i propri progetti. La Serie A può perdere un altro dei propri big in panchina che sta vivendo un’estate rovente per le voci che stanno circolando.

Gli allenatori di Serie A hanno dimostrato grandissimo valore, arrivando fino in fondo in ogni competizione europea e vincendo anche lo Scudetto da outsider.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Real Madrid pesca in Serie A per il dopo Ancelotti. Florentino Perez ha intenzione di prendere un altro allenatore dal nostro campionato e sono già stati avviati i contatti.

Il Real Madrid vuole Mourinho come nuovo allenatore

Il Real Madrid dice addio a Carlo Ancelotti nel 2024. Il tecnico italiano ha trovato l’accordo con il Brasile per diventare il nuovo commissario tecnico della Seleçao e resterà solo un’altra stagione sulla panchina dei Blancos. Florentino Perez ha iniziato già da ora il casting per l’allenatore perfetto in vista del futuro e ha pescato in Serie A.

José Mourinho può tornare al Real Madrid. È questa l’idea del club spagnolo che dopo vari ritorni vincenti ha in mente di riprendere anche lo Special One. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2024 con la Roma e ad oggi non ci sono i presupposti per continuare insieme.

Mourinho al Real Madrid è un’idea di Florentino Perez. Secondo quanto riferisce fichajes.net, Mou è stato già preso in considerazione in precedenti occasioni in cui serviva un tecnico di garanzia.

Mourinho al Real Madrid: i tre sostituti

Mourinho è la prima scelta del Real Madrid. Il tecnico portoghese è già stato con i Blancos e può tornare per concludere alla grande il cerchio della sua carriera.

Non c’è solo Mourinho nel mirino. Il Real Madrid sta sondando il terreno anche per altri tre allenatori che hanno fatto la storia da calciatori: Xabi Alonso, Raul e Alvaro Arbeloa.