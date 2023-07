Milan: prendono Hernandez, affare da 60 MLN

Theo Hernandez a sorpresa potrebbe lasciare il Milan. Un club è disposto a fare follie per arrivare al francese. I dettagli.

Il Milan, come vi abbiamo spiegato in più di un’occasione, è molto attivo in entrata, ma ora rischia di perdere uno dei suoi talenti in uscita. La speranza dei tifosi è quella di continuare con lui anche la prossima stagione, ma i dubbi ora sono diversi considerando l’interesse di una big.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, una big ha messo nel mirino Hernandez ed ora la trattativa potrebbe chiudersi per 60 milioni di euro. Vedremo cosa succederà e quali saranno le possibilità di un addio.

Calciomercato: Hernandez nel mirino di una big, ecco i dettagli

Il Milan non ha nessuna intenzione di lasciar partire Hernandez, ma la strada è assolutamente in salita considerando che per il momento le offerte non mancano e il giocatore non ha mai chiuso la porta ad un addio. Diciamo che per il momento si tratta semplicemente di una ipotesi anche se nelle prossime settimane il tutto si potrebbe trasformare in qualcosa di più che una semplice indiscrezione. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dei diretti interessati.

Entrando nei dettagli, il Manchester United ha messo nel mirino Hernandez ed è pronto ad offrire 60 milioni di euro per strappare il sì del diretto interessato oltre che del Milan. Diciamo che per il momento non si hanno conferme certe, ma si parla di una ipotesi da non sottovalutare considerando anche il fatto che gli inglesi hanno intenzione di mettere in campo una squadra importante.

Molto dipenderà anche dalla volontà del diretto interessato. Hernandez, infatti, potrebbe spingere per il trasferimento o magari sposare ancora una volta la causa Milan nonostante le voci di calciomercato. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte del calciatore.

Mercato: Hernandez piace al Manchester United

Theo Hernandez piace molto al Manchester United e in questo calciomercato non possiamo escludere la fumata bianca. Come detto in precedenza, si tratta di una ipotesi non semplice da concretizzare per diversi motivi, ma tutto può ancora succedere e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro su questa vicenda.

Sicuramente o United sogna il grande colpa e nelle prossime settimane saranno prese decisioni importanti sul futuro di Hernandez.