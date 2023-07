Champions League, tifosi increduli: hanno già dimenticato l’Inter

Nonostante la finale raggiunta lo scorso anno, la Champions League ha già dimenticato l’Inter: i tifosi non ci credono.

Dalla finale di Istanbul, quella che ha decretato il trionfo del Manchester City, per la prima volta vittorioso in Champions League, è passato poco più di un mese.

Eppure, in molti sembrerebbero essersi dimenticati che il 10 giugno, a contendere il trofeo alla mostruosa formazione di Guardiola, non c’era il Real Madrid o il Bayern Monaco, bensì l’Inter. Una squadra che con il sudore, la grinta e la forza di volontà era riuscita ad arrivare dove nessuno avrebbe mai immaginato, ma che oggi sembrerebbe essere stata dimenticata di nuovo. Lo dimostra un dato che lascia i tifosi senza parole.

La fiducia solitamente si conquista con i fatti, più che con le parole. Nel calcio quel che conta è il campo. L’Inter ne è stata prova nell’ultima edizione della Champions. La squadra di Inzaghi è riuscita nell’impresa di qualificarsi in un girone con corazzate come Bayern e Barcellona, e nella fase a eliminazione diretta a superato ogni ostacolo con discreta semplicità.

Ha sofferto il giusto con il Porto, squadra esperta e scorbutica in campo europeo. Ha asfaltato il Benfica, che pure fino a quel momento era la grande rivelazione della Champions insieme al Napoli. Nel derby in semifinale non ha dato la minima possibilità alla squadra, in quel momento, campione d’Italia in carica. E anche a Istanbul ha dimostrato di essere all’altezza del City di Guardiola, mettendo gli avversari in grandissima difficoltà e meritando, ai punti, il trionfo.

Nonostante un cammino del genere, però, in pochi credono a un nuovo exploit dei nerazzurri. Lo dimostra l’incredibile quotazione dei bookmaker. Secondo le agenzie di scommesse addirittura un’altra squadra italiana avrebbe più chance dell’Inter di vincere la prossima Champions League.

Champions League, le quote per il 2024: l’Inter parte dietro

Che i nerazzurri dovessero in qualche modo restare indietro, nelle quote dei bookmaker, a corazzate del calibro dei Citizen, del Bayern o del Real Madrid era prevedibile. Che ci fosse però più fiducia in un’altra squadra italiana rispetto ai nerazzurri di Inzaghi è davvero clamoroso. Un dato che non piacerà ai tifosi del Biscione.

Nelle quote di Betfair, una delle principali agenzie di scommesse nel mondo del calcio, troviamo addirittura nove squadre davanti all’Inter per il trionfo nella prossima Champions. Al primo posto ovviamente c’è il City, quotato a 2. Segue il Bayern a 7, davanti al Real Madrid, dato a 10.

La prima grande sorpresa si trova al quarto posto. Ed è la constatazione di quanto la Premier a oggi sia vista come un campionato estremamente più competitivo degli altri. Dopo le tre big europee, troviamo infatti l’Arsenal, a 11, nonostante i Gunners manchino dalla competizione da anni. Sono però reduci da un grande secondo posto in campionato, e hanno iniziato questo mercato portando a casa nomi importanti come Kai Havertz.

Seguono quindi Barcellona e PSG a 12, davanti a un altro top club inglese, il Manchester United, quotato 16 volte la posta. Quindi, incredibilmente, appaiate a quota 20 troviamo il Napoli campione d’Italia e addirittura il Newcastle, rivelazione dell’ultima Premier.

Nove squadre, alcune anche sulla carta più forti dell’Inter, altre di minor tradizione e dalla rosa ancora lontana rispetto al valore di quella nerazzurra. Eppure, tutte godono di maggior fiducia da parte delle agenzie di scommesse, considerando che i nerazzurri sono quotati 25, al pari dell’Atletico Madrid. Una vera beffa per i tifosi, che possono però consolarsi con i precedenti: anche lo scorso anno infatti l’Inter partiva molto indietro nelle quote, e i risultati sono stati poi molto diversi rispetto alle previsioni.