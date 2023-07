Juventus ricoperta d’oro: arrivano gli arabi in società

I problemi economici della Juventus potrebbero essere risolti dall’entrata in scena dell’Arabia Saudita.

Il club bianconero è tra i più grandi d’Europa per brand e storia e ha attirato gli occhi degli sceicchi e degli emiri. Le ultime vicende che hanno investito la Juve sono arrivate anche a decretare un forte momento di ribasso anche in Borsa che ha creato disguidi finanziari che ora vanno risolti. In questa sessione di calciomercato estiva, infatti, la Juve potrà acquistare solo vendendo prima qualche pezzo da 90, così da tenere ben saldi i bilanci.

Ora in casa Juventus potrebbe avviarsi una mini rivoluzione, con l’inserimento di un gruppo arabo in società.

Juventus ricoperta d’oro dagli arabi: la novità

La Juventus ha iniziato il calciomercato estivo con molte difficoltà d’acquisto dovute alla questione relativa alle sentenze, tra manovra stipendi e plusvalenze fittizie che hanno creato caos iniziale. Ora per i bianconeri è tempo di tornare a incassare cifre importanti prima di spendere nuovamente per i big che chiede Massimiliano Allegri.

Cristiano Giuntoli ha già iniziato a utilizzare il pugno duro con i calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico. I primi a partire saranno Bonucci, Zakaria, Arthur e McKennie e solo successivamente ci saranno possibilità di acquistare i sostituti.

In casa Juventus c’è una grande novità: il possibile inserimento di un gruppo arabo che può portare risorse economiche di primissimo livello.

Juventus, nuovo sponsor dall’Arabia Saudita: le ultime

La Juventus si sta muovendo sul mercato cambiare lo sponsor di maglia. Il contratto con Jeep scadrà al termine della stagione 2023-24 la società bianconera si sta già guardando intorno per trovare nuovi partner di primo livello.

Secondo quanto riferisce Calcio&Finanza, non si guarderà solo nella galassia Exor per rimpiazzare un accordo da 45 milioni di euro a stagione. Negli obiettivi del club c’è la volontà di aprire le porte ad uno sponsor da tanti milioni di euro, per incrementare ancora di più i conti a bilancio e gli introiti.

Stando a quanto riferisce Tuttosport, il lavoro per portare lo sponsor arabo alla Juventus sarà intensificato la prossima settimana, quando i bianconeri voleranno negli USA per la tournée estiva.

Nuovo sponsor Juventus: ecco chi concorre

La Juventus punta a brand dall’interesse anche internazionale senza preclusioni di settore di riferimento. Ecco perché si registrano i primi contatti con Paesi del Medio Oriente. Non sono da escludere compagnie aeree ma anche Paesi che vogliono affermarsi dal punto di vista turistico e che, quindi, stanno cercano quindi una grande visibilità per lanciare il proprio marchio.

Sponsor arabi sono interessati al brand sono pronti a prendere parte nel mondo Juventus e non sono da escludere introiti di grandissimo spessore economico.