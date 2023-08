Juve, affare a sorpresa: 25 milioni subito

L’offerta da 25 milioni di euro ha spiazzato tutti i tifosi della Juventus: l’affare potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

I tifosi della Juventus sperano che in questo ultimo mese di calciomercato estivo Giuntoli possa mettere a segno qualche grande colpo, in modo tale da consentire ad Allegri di avere a disposizione una rosa realmente competitiva per il titolo. I nomi principali sono quelli che ormai girano da settimane, vale a dire Romelu Lukaku (la Signora sta trattando con il Chelsea per scambiarlo con Vlahovic), Franck Kessié e Timothy Castagne.

Tuttavia, come ha tenuto a precisare lo stesso Giuntoli nella sua prima conferenza stampa da nuovo direttore sportivo della Juve, prima di acquistare c’è bisogno di vendere. La Juve, infatti, deve trovare ancora una sistemazione a diversi suoi calciatori in esubero. Basti pensare a Denis Zakaria, cercato da West Ham, Monaco e Lipsia, ma anche a Leonardo Bonucci e Weston McKennie, fino ad arrivare ad alcuni giovani che non faranno parte dell’organico.

La sentenza UEFA che ha escluso la Juventus dalla Conference League impone un’ulteriore sfoltita della rosa. Per questo giocatori come Andrea Cambiaso e Koni De Winter sembrano destinati a lasciare la Continassa. Anche Matias Soulé e Fabio Miretti potrebbero essere girati in prestito.

Arrivano 25 milioni: la Juve lo lascia partire

E per quanto riguarda Samuel Iling-Junior? L’esterno inglese ha messo in mostra tutte le sue qualità nelle occasioni in cui Allegri gli ha concesso fiducia. Nella scorsa stagione il 19enne ha fornito due assist ai compagni (uno in Champions League contro il Benfica) e ha realizzato la sua prima rete in Serie A nella vittoriosa trasferta di Bergamo.

La società e l’allenatore credono molto nelle sue potenzialità, anche se Allegri sembra vederlo più da mezzala sinistra, ruolo in cui lo ha impiegato nell’amichevole contro il Milan (vinta ai rigori). Tuttavia, stando ai rumors di mercato, sembra che Samuel Iling-Junior abbia molti estimatori in Premier League e una sua cessione, per gli esperti di calciomercato, non è affatto impossibile.

Alcuni club hanno già fatto sapere a Madama di essere interessati al giocatore. Si tratta dell’Aston Villa di Unai Emery (che disputerà la Conference League, ndr) e dell’Everton di Sean Dyche, che vuole evitare di vivere una nuova stagione nei bassifondi della classifica. La Juve chiede almeno 25 milioni di euro per lasciar partire il giovane talento: la cifra spaventa un po’ i due club inglesi, ma le parti proveranno a trovare un’intesa.