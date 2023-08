Calciomercato Milan, lo vendono subito: già scelto il sostituto

Il Milan continua ad essere al centro di tante mosse di calciomercato che potrebbero cambiare il volto della formazione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Dopo aver -in pratica- rivoluzionato la rosa con ben otto nuovi acquisti, il Diavolo non sembrerebbe essere intenzionato a fermare qui la sua estate di acquisti. Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero starebbe lavorando per regalare a Stefano Pioli un altro innesto di livello per rinforzare ancora di più la rosa in vista dell’imminente esordio stagionale contro il Bologna.

Questo acquisto, però, a differenza degli ultimi 5 in pratica, verrà finanziato dalla cessione di uno dei fedelissimi del tecnico rossonero, giocatore che Furlani starebbe cercando di vendere subito così da evitare di perdere troppo tempo.

Calciomercato Milan, lo vendono subito: Pioli dice addio ad un fedelissimo

Il Milan è costantemente al centro della scena in questo calciomercato, sia per quanto riguarda -soprattutto- le entrate ma anche per le uscite. Gli otto acquisti messo a segno fino ad ora dal club rossonero sono stati infatti finanziati dalla clamorosa cessione di Sandro Tonali che, a quanto pare, non sarà l’unico addio a sorpresa dell’estate rossonera.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan sarebbe al lavoro per cedere uno dei fedelissimi di Stefano Pioli, operazione che per le cifre di cui si sta parlando permettere al Diavolo di mettere a segno almeno un altro paio di colpi in questo calciomercato. Per questo motivo, nonostante l’opposizione del tecnico rossonero, Furlani starebbe lavorando per provare a raggiungere un accordo con il club per l’uscita del giocatore, le cui trattative nelle ultime ore avrebbero registrato importanti novità.

Stando infatti a quanto riportato da Gazzetta.it, anche se a piccoli passi Rade Krunic si sta avvicinando sempre di più al Fenerbahce. Secondo l’edizione online della rosea, infatti, il club turco è pronto ad aumentare la propria offerta per convincere il Milan a lasciar partire il bosniaco in questo calciomercato. Maturata l’idea di poter dire addio all’ex Empoli, il Diavolo avrebbe già deciso con chi sostituire Krunic.

Krunic verso il Fenerbahce: il Milan ha già scelto il sostituto

Rade Krunic spinge per andare al Fenerbahce ed il Milan sta facendo di tutto pur di accontentare le richieste del ragazzo, a patto che vengano soddisfatte anche le sue economiche. In attesa di un rilancio da parte dei turchi, il Diavolo avrebbe iniziato a valutare i profili con i quali andare a sostituire il bosniaco.

Fra tutti uno in particolare metterebbe d’accordo area tecnica e dirigenziale, ovvero Nico Dominguez del Bologna, che potrebbe permettere al centrocampo di Stefano Pioli di registrare un importante upgrade.

Milan, Dominguez per il post Krunic: si lavora col Bologna

In caso di addio di Rade Krunic il Milan sembrerebbe deciso a fare all-in su Nico Dominguez del Bologna. Come gran parte degli acquisti dell’estate rossonera, anche il centrocampista argentino è in scadenza nel giugno 2024, fattore che potrebbe inevitabilmente giovare a favore del Diavolo, soprattutto da un punto di vista economico.

Sfruttando questo, infatti, il Milan potrebbe strappare Dominguez al Bologna anche per meno di 17 milioni di euro, ovvero la valutazione che Transfermarkt fa del giocatore. L’arrivo in rossonero dell’argentino, però, è strettamente legato all’uscita di Krunic.