Inter, colpo a sorpresa dal Brasile: “È un sogno”

Il calciomercato dell’Inter dovrà vivere un’accelerata importante nei prossimi giorni per completare la rosa: arriva un brasiliano.

I nerazzurri vogliono costruire una squadra che possa puntare allo Scudetto in Serie A e a ripetere lo stesso cammino entusiasmante anche in Champions League. Simone Inzaghi sta aspettando i rinforzi per completare la rosa che in questo inizio ha ha tante defezioni che vanno corrette entro pochi giorni per poter permettere all’allenatore di avere tutti a disposizione a breve.

La volontà dell’Inter è molto chiara: chiudere dei colpi importanti entro questa settimana e prepararsi alla prima giornata con la rosa al completo.

Calciomercato Inter, colpo a sorpresa dal Brasile

L’Inter ha ceduto André Onana dopo una stagione da protagonista e con la sua cessione i nerazzurri hanno registrato circa 50 milioni di euro di plusvalenza. Ora la squadra di Simone Inzaghi è alla ricerca di un nuovo portiere e sta valutando diversi nomi di livello e anche giovani per completare la squadra.

Il primo colpo che i nerazzurri chidueranno nelle prossime ore è Yann Sommer del Bayern Monaco. Il portiere svizzero è considerato il più forte su cui si possa puntare, per esperienza e qualità e già nella giornata di oggi potrebbe arrivare l’ufficialità. Non è stato facile chiudere la trattativa e in tutto il periodo dei contatti con il Bayern Monaco, Marotta ha iniziato a guardarsi intorno.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter ha deciso di chiudere un colpo importante anche dal Brasile.

Inter su Bento: si chiude a giorni

Non c’è solo Sommer, dunque, nei piani dell’Inter per la nuova stagione. Il portiere svizzero è la prima scelta e sarà anche il primo portiere, ma i nerazzurri hanno bisogno di un secondo portiere di ottimo spessore.

Per questo motivo lo scouting nerazzurro ha cercato anche al di fuori dei confini europei e dal Club Athletico Paranaense è spuntato il nome di Bento Matheus Krepski.

Il portiere brasiliano classe ’99 è considerato il nuovo profilo più interessante del calcio brasiliano e può firmare per l’Inter nei prossimi giorni. Bento ha il contratto in scadenza nel 2026 con il Club Athletico Paranaense che può salutarlo subito.

Bento – Inter: arriva la sua conferma

In un’intervista a Radio Trasmenica, Bento ha parlato dell’interesse dell’Inter e della sua volontà di firmare per i nerazzurri per vivere il “sogno europeo”.

“Prima di tutto sono concentrato sulla prossima partita della Copa Libertadores. È la cosa più importante per noi in questa stagione e dobbiamo ribaltare il risultato. È arrivata dell’Inter, ho già parlato con la dirigenza e il mio sogno è nelle mani del presidente”.

Le sue parole confermano l’interesse e la trattativa in essere che, però, non si chiuderà a 60 milioni di euro che è la sua clausola rescissoria, ma a cifre estremamente inferiori.