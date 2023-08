Juventus, la mazzata è terribile: sta per arrivare l’ufficialità

Uno dei principali obiettivi della Juventus in ambito di calciomercato è ormai sfumato: c’è la firma, il club bianconero deve dirgli addio

In questi giorni continua a tenere banco il futuro di Romelu Lukaku. L’interessamento concreto da parte della Juventus non è più un segreto, così come non lo è più la volontà da parte di Big Rom di approdare alla corte bianconera di Massimiliano Allegri. Un qualcosa che ha spinto l’Inter ad abbandonare definitivamente la pista in argomento.

Dunque, il destino del centravanti belga non si colorerà più di nerazzurro. A breve, infatti, il classe ’93, che ha compiuto 30 anni lo scorso 13 maggio, potrebbe trasferirsi in quel di Torino, per proseguire la propria carriera con indosso la maglia della Juventus. Uno scenario più che realistico, dato che la ‘Vecchia Signora’ è l’unica opzione valida per Lukaku.

Però l’affare in questione è strettamente legato alla cessione di Dusan Vlahovic, il quale non disdegnerebbe affatto una partenza, a maggior ragione dopo la conferma di Allegri in panchina. Ecco che il club di Exor ha proposto al Chelsea un’operazione di scambio che vede protagonisti proprio il bomber serbo e la punta ex Manchester United.

Le parti sono al lavoro in tal senso, poiché i bianconeri hanno chiesto ai ‘Blues’ anche un conguaglio economico da 50 milioni di euro all’incirca, nella speranza di ottenerne almeno 40. La trattativa non è assolutamente scontata, ma c’è comunque la sensazione che l’operazione possa andare in porto nelle settimane a venire. Discorso differente, invece, per quanto concerne il centrocampo di mister Allegri.

Entrando più nello specifico, come noto la Juventus aveva individuato in Franck Kessie il rinforzo ideale per la mediana. La ‘Vecchia Signora’ si era attivata per cercare di convincere l’ivoriano a sposare il progetto bianconero. Il calciatore, però, ha sempre mostrato delle riserve in tal senso. La sua priorità era la Premier League oppure una permanenza al Barcellona targato Xavi. Poi è arrivato l’uragano Arabia Saudita a portarlo via.

Calciomercato Juventus, bye bye Kessie: l’ivoriano vola in Arabia Saudita

Kessie viene da una stagione tutt’altro che esaltante in Catalogna e non è centrale nei piani del club spagnolo. Ad ogni modo, parliamo di un calciatore che il 19 dicembre ha raggiunto la soglia dei 26 anni ed è senza dubbio dotato di grande talento.

Ma anche in questo caso il potere dei soldi alla fine ha avuto la meglio. Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il centrocampista ex Milan ed Atalanta ha scelto l’Arabia Saudita, accettando il triennale da 20 milioni di euro netti a stagione offerto dall’Al-Ahli. Al Barcellona, invece, è stata presentata una proposta da 15 milioni di euro.

Insomma, a meno di clamorosi colpi di scena Kessie sarà il compagno di squadra di pedine del calibro di Roberto Firmino, Mahrez, Mendy e Saint-Maximin. L’ufficialità sta per arrivare, è solo questione di ore. E la Juventus, che non potrebbe neanche avvicinarsi alle cifre proposte dall’Al-Ahli, dovrà spostare il proprio mirino altrove.