Verratti, la cifra è folle: cosa sta succedendo

Trattativa lampo per Verratti e aperture da parte del Psg alla cessione: sono ore calde per il trasferimento del centrocampista.

Un blitz immediato, i colloqui per ascoltare due offerte, la risposta del Psg che sembra aprire alla cessione. Marco Verratti a Parigi ha vissuto quasi tutta la sua carriera ma adesso dovrà dare risposte.

Il suo passaggio dal Pescara alla Ligue 1, con il retroscena su un accordo già fatto con la Juve e poi vanificato dall’attesa dei bianconeri, fece molto discutere. Il giovane centrocampista paragonato a Pirlo però, era già pronto, e fin da subito ha mostrato classe e talento con il club transalpino.

Da anni Verratti è una colonna del Psg e della nazionale, ma per lui potrebbe essere giunto il momento di cambiare aria. Nelle scorse settimane si è molto parlato di offerte in arrivo dall’Arabia. Cifre folli, ma senza grosse conferme o tentativi concreti per convincerlo a lasciare l’Europa. Nelle ultime ore però sarebbe arrivata una richiesta nuova al Psg. I parigini avrebbero dato anche l’ok al trasferimento, con tanto di richieste sulla cifra per chiudere la trattativa. La notizia, che trova conferme in Francia, potrebbe spingere l’ex Pescara a trattare, e l’affare che inizia a concretizzarsi potrebbe rappresentare un record.

Verratti può lasciare il Psg: due club pronti a trattare

L’affare si sblocca, e dalla Francia confermano che il Psg avrebbe dato la disponibilità a trattare una eventuale cessione. Da Parigi molti addetti ai lavori raccontano di una richiesta in arrivo. Niente offerte, solo un sondaggio per capire se ci sia la disponibilità a trattare una eventuale cessione del calciatore.

Il Psg avrebbe risposto all‘Al-Hilal confermando che Verratti potrebbe partire, e avrebbe inoltre fissato una cifra destinata a rappresentare una base di partenza per accomodarsi al tavolo. I pargini vorrebbero monetizzare, ottenendo una somma dai 50 ai 60 milioni. I tabloid francesi svelano che le parti potrebbero aggiornarsi a breve con la proposta ufficiale.

La sensazione è che dall’Arabia non ci siano particolari problemi nell’accontentare le richieste del Psg, e Luis Enrique, profondamente convinto che un cambiamento sia necessario, non si opporrebbe all’eventuale partenza di Verratti. La palla passerebbe quindi al calciatore, in attesa di capire quale sia la proposta economica e pronto ad ascoltare anche un’altra offerta.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da L’Equipe, anche l’Al-Ahli si sarebbe fatta avanti. Il club non vorrebbe fermarsi agli innesti di Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Allan Saint-Maximin e Roberto Firmino, e avrebbe messo nel mirino anche il centrocampista. Due club in corsa quindi, ebtrambi pronti a mettere sul tavolo cifre superiori ai 50 milioni di euro. Il Psg ascolta e attende. Ora sarà Verratti a chiarire le sue intenzioni ai parigini.