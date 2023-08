Milan, altro addio a sorpresa: c’è l’accordo, le cifre e la destinazione

Dopo i problemi vissuti e legati alle cessioni, il Milan aveva mosso passi importanti nel calciomercato di questa estate.

Adesso le cose sembrano essere cambiate perché, oltre alle tante entrate, dopo l’uscita di Sandro Tonali potrebbe arrivarne un’altra a sorpresa, legata ad uno dei perni principali dell’undici titolare di Stefano Pioli.

Il Milan ha comunque qualcosa da sistemare nel proprio organico, considerando l’incompletezza della rosa. A maggior ragione adesso che, dall’estero, svelano i dettagli sull’accordo che un club avrebbe trovato per il trasferimento immediato, con addio al Milan, nel calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, un altro addio: c’è l’accordo

C’è l’accordo su quello che è l’addio al Milan, il colpo di scena riguarda un titolare dei rossoneri.

A sorpresa, perché adesso che Stefano Pioli avrebbe voluto puntarci a causa di alcuni problemi legato al proprio centrocampo, le cose sembrano cambiate. Su di lui c’era l’interesse dell’Arabia Saudita, con le proposte economiche a cifre enormi. Ma le cose sembrano essere cambiate adesso che uno dei club turchi, volendo dare battaglia al mercato importante che fu del Galatasaray con Icardi, Zaniolo, Mertens e molti altri, punta su un altro pezzo pregiato da Milano.

Perché, dopo l’arrivo di Dzeko dall’Inter, il Fenerbahce punta tutto su Krunic dal Milan. È il colpo di calciomercato da parte del club di Istanbul che avrebbe pure già trovato un accordo col giocatore bosniaco.

Mercato Milan, Krunic al Fenerbahce: la notizia

È dalla Turchia che svelano le ultime notizie di calciomercato in casa Milan, con l’addio per Krunic con destinazione Fenerbahce.

Il club turco, secondo quanto riferiscono da Sports Digitale, avrebbe trovato un accordo col giocatore, in attesa di concretizzare le cose poi col Milan. Perché, la società turca, avrebbe bussato le porte degli uffici di Milanello, presentandosi con un’offerta ufficiale.

Ultime Milan, le cifre della cessione di Krunic

Il Milan ha rimpiazzato Bennacer – infortunato, che ne avrà per molto – con il calciomercato in entrata. Ma senza Krunic, le cose rischiano di cambiare adesso, di fronte alla possibile cessione.

Per le prime sfide di campionato, ma per il corso dell’intera stagione e sempre in attesa di Bennacer, Pioli stava lavorando al ruolo di Krunic, con l’ex Empoli in cabina di regia ad amministrare il gioco. Ma Krunic, con Reijnders a “rubargli” il posto, si sentirebbe poi tagliato fuori.

E il Fenerbahce, se dovesse presentare un’offerta importante per il bosniaco, riuscirebbe a portarlo via da Milano. La richiesta economica del Milan è di 15 milioni, il Fenerbahce si spinge sui 10 per Krunic.