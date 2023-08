Calciomercato, Lozano insieme a Chiellini: il Napoli blocca il sostituto

Futuro lontano da Napoli per Lozano. Il messicano è pronto a raggiungere Chiellini, intanto c’è già il nome del suo sostituto.

Si muove il calciomercato del Napoli con la società pronta a chiudere una serie di operazioni in vista dell’imminente avvio di campionato. Oltre al difensore centrale, il club proverà a piazzare anche un colpo in attacco. L’obiettivo è sostituire al meglio Lozano che non vuole rinnovare ed è in trattativa con alcune società della Major League Soccer. Il suo addio potrebbe aprire le porte ad un nuovo calciatore.

Hirving Lozano molto presto potrebbe salutare Napoli. Nelle ultime ore, come riportato da tmw, i Los Angeles Fc hanno messo sul piatto 10 milioni di euro per convincere gli azzurri a cedere subito il messicano che non intende rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2024. E’ un braccio di ferro con Aurelio De Laurentiis che chiede 15 milioni. Intanto, ci sono già i nomi dei potenziali sostituti di Lozano.

Calciomercato Napoli: arriva al posto di Lozano, i nomi

I Los Angeles FC di Giorgio Chiellini fanno sul serio per acquistare subito Lozano. Il Chucky è l’obiettivo numero uno per gli americani che intendono rinforzare l’attacco con l’acquisto del messicano che è pronto a lasciare Napoli e l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti.

De Laurentiis non fa sconti e per Lozano vuole incassare almeno 15 milioni di euro. Intanto, il calciatore ha già un accordo con i Los Angeles per un quadriennale. Per quanto riguarda la sua sostituzione, il Napoli pensa a due obiettivi.

Nella lista degli azzurri ci sono alcuni profili che potrebbero fare a caso della società. Ecco tutti i dettagli in merito a questa ipotesi.

Tete e Orsolini al posto di Lozano, le ultime sul calciomercato Napoli

Nell’amichevole di domani contro il Girona, Lozano dovrebbe far parte dei convocati. Il suo futuro resta comunque incerto. Il calciatore ha deciso di intraprendere una nuova avventura all’estero, nel suo destino c’è l’America. Intanto, il Napoli valuta due profili per sostuirlo: Tete dello Shakhtar Donetsk e Orsolini del Bologna. Sullo sfondo anche la pista che porta a Zhegrova del Lille. La trattativa può entrare nel vivo subito dopo l’addio dell’esterno messicano: saranno dunque settimane intense per quanto riguarda il Napoli che dovrà attivarsi per arrivare al meglio alla prima giornata di campionato con Garcia che spera di avere a disposizione i nuovi rinforzi.