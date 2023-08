Clamoroso: novità improvvisa, così Lukaku non si fa!

Dopo il video in cui Lukaku allontana la Juve arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda il belga: la notizia è clamorosa.

Strategia o verità? La domanda serpeggia fra i tifosi della Juve e dell’Inter dopo l’ultimo video circolato su web e social, in cui Romelu Lukaku sembra allontanare i bianconeri.

La chiave di lettura non è semplice da trovare, soprattutto alla luce dei continui capovolgimenti di fronte in una vicenda destinata a tenere ancora banco. La sensazione è che una dichiarazione d’amore ai bianconeri, in un video diventato virale, non sarebbe stata possibile da strappare alla luce della rottura e delle polemiche con l’Inter. Per molti dietro alle parole del belga c’è l’attesa di un blitz di Giuntoli, in programma solo dopo aver chiuso alcune uscite.

Per altri invece, l’attesa di una eventuale chiusura con la Juve, non proprio scontata, starebbe logorando anche il calciatore, pronto ad intavolare discorsi anche con altri club. Un altro capitolo ricco di punti interrogativi quindi, al quale si somma un’altra notizia destinata a cambiare l’estate dell’attaccante ex Inter. L’indiscrezione trova infatti conferme, e non facilita affatto il compito di Giuntoli e Manna, impegnati, in questa fase, in una serie di trattative molto delicate.

La Juve ci prova per Lukaku, la risposta del Chelsea gela i bianconeri

Giuntoli ha tre strade, tutte complicate, ma intende portare avanti la trattativa per arrivare a Romelu Lukaku. La prima, complicatissima, è attendere che i top club interessati a Vlahovic facciano la mossa giusta, presentando al club un’offerta irrinunciabile.

Una pista ancora poco praticabile, perché le tante voci su affondi decisi nei riguardi del serbo non trovano riscontri in offerte concrete, ma anche perché a Torino non sarebbero così convinti di “sacrificare” l’attaccante. La svolta potrebbe arrivare quindi dalla possibilità di cedere in fretta Zakaria, trovando collocazione anche a McKennie, Pellegrini e altri calciatori già con i bagagli in mano. Anche questa strada però ha incassato dei rallentamenti, e a Giuntoli resta una sola via percorribile, che ha però già incassato una risposta decisa dal Chelsea.

Il direttore bianconero avrebbe provato ad ottenere un prestito, anche con obbligo di riscatto, per tentare di chiudere l’affare. I Blues hanno però fatto muro, e ribadito inoltre che il centravanti si muoverà solo per un’offerta a titolo definitivo da 40 milioni di euro. Dagli ambienti bianconeri filtrano comunque sensazioni positive, e Giuntoli spera che la capacità di attendere possa trasformarsi in una richiesta meno alta per il cartellino. Fra silenzi e dichiarazioni inattese, la telenovela continua, con la sensazione ormai chiara che il calciatore dovrà uscire allo scoperto, provando per l’ennesima volta a forzare la mano col suo club per cambiare aria.