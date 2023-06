Calciomercato, sbarca in Serie A: colpo da urlo a 3 milioni

La Serie A continua a monitorare attentamente profili di spessore. I top club italiani sono pronti a tornare protagonisti, ecco il colpo

La prospettiva potrebbe cambiare in poche ore, ma l’obiettivo numero uno resta quello di ambire a grandi palcoscenici. Dal Milan all’Inter passando per il Napoli: la volontà delle big della Serie A è quella di allestire rose competitive per fare la voce grossa soprattutto in campo internazionale.

Con la forza economica della Premier League e ora dell’Arabia Saudita, sembra molto difficile per la Serie A arrivare fino in fondo per chiudere affari vantaggiosi. Le trattative di calciomercato sono appena incominciate con l’obiettivo di fiutare colpi importanti low cost. Thomas Meunier è pronto a lasciare il Borussia Dortmund dopo tante stagioni: già in passato è stato ad un passo dalle big della Serie A dopo l’addio al PSG, ma ora l’addio al club tedesco sembra più concreto.

Calciomercato, Meunier pronto a sbarcare in Serie A

Laterale destro a tutta fascia, il belga è improntato soprattutto come quinto per dare equilibrio tra attacco e difesa. Ormai può vantare un’esperienza internazionale non indifferente collezionando presenze in Champions League e nei migliori campionati europei.

Da anni è stato in uscita, ma ora il laterale belga Thomas Meunier è pronto a dire addio al Borussia Dortmund dopo tante stagioni in giallonero. Come svelato dal prestigioso quotidiano tedesco, Bild, Il belga sarebbe ad un passo dalla cessione dopo aver disputato ben 18 partite. Servono soltanto 3 milioni di euro: piace soprattutto al Milan, ma attenzione anche a Napoli ed Inter. La situazione è sempre molto equilibrata, ma tutto potrebbe cambiare nel giro di pochi giorni.

Nel corso della sua carriera ha giocato in club prestigiosi diventando un profilo di spessore. Meunier è pronto a cambiare aria e la sua valutazione è agevole per arrivare a chiudere l’affare in tempi brevi. Novità importanti da qui a breve per mettere a segno colpi importanti con la Serie A che potrebbe tornare ad essere un campionato di tutto rispetto. La società rossonera è sempre molto attiva nelle ultime ore dopo il cambiamento a livello dirigenziale. La dirigenza milanese potrebbe regalare innesti di qualità a Stefano Pioli, che intende avere a disposizione una rosa completa per poter competere in ogni sfida italiana ed internazionale.