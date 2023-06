James Rodriguez si schiera con Piqué: colombiani furiosi

James Rodriguez prende le difese di Gerard Piqué: scandalo tra i tifosi e gli appassionati di calcio colombiani.

Scandalo in Colombia. Stavolta però Shakira non c’entra nulla. O meglio, non direttamente. A destare grandissimo scalpore a Bogotà e dintorni è stato uno dei simboli del calcio colombiano degli ultimi anni: James Rodriguez. L’ex capitano dei Cafeteros, oggi all’Olympiakos, è stato intervistato in questi giorni dal portale Semana.

Nell’occasione ha parlato di tutto, dalla sua carriera alle questioni di attualità, compresa la separazione tra Shakira e Piqué. E proprio su questo tema il calciatore ha sorpreso tutti: nonostante la nazionalità, ha scelto infatti di schierarsi dalla parte dell’ex collega.

E pensare che i due durante tutta la carriera sono stati solo avversari, e mai compagni di squadra. James ha vissuto infatti gli anni migliori della sua carriera al Real Madrid, la squadra rivale del grande Barcellona di Piqué. Qualcuno avrebbe potuto pensare che quindi tra loro non scorresse proprio buon sangue.

Invece, al di là della rivalità sportiva, il trequartista colombiano a quanto sembra ha sempre rispettato l’ex difensore spagnolo, al punto da prendere le sue difese nella ormai annosa e incresciosa diatriba che lo ha portato a separarsi dalla sua storica compagna, Shakira. Una presa di posizione decisamente sorprendente che ha creato scalpore in Colombia, portando a una vera e propria ribellione dei fan della cantante sui social.

James Rodriguez ‘tradisce’ la Colombia: si schiera dalla parte di Piqué

Alto tradimento per James. Shakira in Colombia è più di un’icona. È quasi una divinità, ed è impensabile che qualcuno possa darle torto nella losca vicenda che ha portato alla separazione da Piqué, visto che tra l’altro il calciatore spagnolo si è anche macchiato di infedeltà ai suoi danni. Invece, James non la pensa così, e anzi ha tenuto a rimproverare, dal suo punto di vista, la popstar colombiana. Il motivo? Le troppe canzoni pubblicate contro Piqué negli ultimi mesi.

Quando una storia finisce, secondo il trequartista, determinate cose dovrebbero rimanere nel privato. Il fatto che lei abbia voluto vendicarsi, invece, infierendo sull’ex calciatore attraverso la musica, non lo ha trovato assolutamente favorevole. Anche perché ci vanno di mezzo i bambini, e certe cose, secondo James, rischiano di lasciare un segno profondo dentro di loro.

Una reprimenda a tutti gli effetti, quella dell’ex pupillo di Carletto Ancelotti. Ma la stella colombiana non ha voluto fermarsi qui. Non si è limitato, infatti, a tirare metaforicamente le orecchie alla sua connazionale, ma ha addirittura voluto difendere il suo ex rivale, definendolo “una brava persona“.

“Pique è un bravo ragazzo”: James “spacca” la Colombia

Pur non avendo mai giocato insieme, James ha potuto conoscere Piqué anche nel privato e non può in alcun modo parlare male di lui. Nonostante tutto quello che è venuto a galla, i sussurri, i retroscena, i tradimenti e ogni altra situazione losca che lo ha coinvolto, direttamente o indirettamente, negli ultimi mesi, il colombiano può spendere solo belle parole per Piqué. Perché, per come lo ha conosciuto lui, è un bravo ragazzo.

Una presa di posizione decisamente originale in Colombia, considerando che da mesi ormai l’ex Barcellona viene visto, dagli appassionati di calcio e di musica, ma non solo, come il nemico numero uno della nazione. Da idolo a traditore della patria: James adesso rischia davvero di perdere tutto il credito maturato in anni e anni di carriera. E, chissà, magari di diventare anche il prossimo obiettivo per le canzoni vendicative della scatenatissima Shakira dell’ultimo periodo.