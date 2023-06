E’ fatta con la Juve: Allegri ha il nuovo attaccante

La Juve ha bruciato la concorrenza e si è assicurata il nuovo attaccante per la prossima stagione: Allegri può esultare.

La Juve è molto attiva sul mercato e i tifosi sperano davvero di vedere arrivare alla Continassa qualche acquisto di spessore nelle prossime settimane. L’ultima stagione è stata davvero molto complicata per i colori bianconeri, anche a causa delle vicende extra campo che hanno portato alla penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze.

Proprio questa penalizzazione ha fatto retrocedere la Juventus dal terzo al settimo posto, impedendo alla Signora di accedere ai gironi di Champions e privandola degli importanti introiti della competizione.

Una batosta non da poco per Madama, che non può quindi darsi alle spese folli per non gravare ulteriormente su un bilancio tutt’altro che roseo. Tuttavia, la dirigenza bianconera sta comunque sondando diversi profili, alla ricerca di quei rinforzi da regalare a mister Allegri in vista della prossima stagione.

In questi ultimi giorni sono circolati molti nomi, tra cui Milinkovic-Savic, Zaniolo e Frattesi, che certificano l’esigenza della Juve di migliorare il proprio centrocampo. Tuttavia, il primo colpo della Juve non è nella zona nevralgica del campo, bensì sulla fascia.

Juve, arriva l’attaccante: colpo da 12 milioni

Come riportato da diverse testate, infatti, i bianconeri sarebbero ormai ad un passo da un talento della Ligue 1 che ha già mostrato tutte le sue qualità. Stiamo parlando di Timothy Weah, statunitense di origini liberiane, attaccante esterno del Lille e della Nazionale statunitense.

Il 23enne è il terzo figlio di George Weah, ex attaccante del Milan e attuale Presidente della Liberia. Tra le sue caratteristiche principali c’è sicuramente la velocità, assieme ad un’importante forza fisica: per questo è stato paragonato più volte a suo padre. Con la Nazionale degli Stati Uniti ha già totalizzato 31 presenze, mettendo a segno 4 gol.

Su di lui è piombata la Juventus, che avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore per portarlo subito a Torino. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la Signora avrebbe anche un’intesa verbale con il Lille, pertanto l’operazione sembra ormai cosa fatta.

Timothy Weah si trasferirà alla Juventus per 12 milioni di euro: manca solo l’ufficialità per far sì che il figlio di George Weah indossi la maglia bianconera nella prossima stagione. Si tratta di un rinforzo importante per Allegri, che avrà così un’arma in più sulle fasce laterali.