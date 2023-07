Calciomercato, Milan scatenato: altro colpo dalla Spagna

Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi in questo calciomercato, dato che il club rossonero sarebbe pronto a mettere a segno un altro colpo in entrata, l’ennesimo della sua incredibile estate.

Stando alle ultime notizie, infatti, i sette colpi messi a segno sino ad adesso dal Milan non avrebbero ancora saziato la voglia di Pioli e Furlani di rinforzare e completare la squadra, motivo per il quale il club meneghino starebbero ora lavorando, e chiudendo, un’operazione che prevederebbe l’arrivo in quel di Milanello di un altro giocatore dalla Spagna.

Protagonista nella passata stagione di Liga, il profilo in questione ha attirato l’attenzione del Milan che, preferendolo ad altri, lo ha definito il giocatore ideale con il quale andare a completare uno dei tanti reparti della rosa di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: altro colpo in arrivo dalla Spagna

Ancora importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che nonostante i sette colpi già messi a segno, sarebbe al lavoro per chiuderne altri per completare, una volta e per tutte, la rosa di Stefano Pioli, su volontà dello stesso allenatore che ha svolto un ruolo fondamentale insieme alla dirigenza in questa sessione.

Ultimato il reparto offensivo, in attesa di completare il trasferimento di Samuel Chukwueze dal Villarreal, l’attenzione del Milan si sarebbe ora spostata sul centrocampo e soprattutto la difesa, visto che il club rossonero è alla ricerca di un giocatore col quale sostituire Ballo-Touré, sempre più in procinto di sposare il progetto Fulham. Tanti nomi sono stati accostati al club meneghino in questi giorni per il ruolo di vice Theo Hernandez, ma l’attenzione di Furlani e di tutta l’area tecnica si sarebbe posata su un giocatore spagnolo che tanto ben ha impressionato sia con la Spagna U21 che con il suo club in Liga nella scorsa stagione.

Stando infatti a quanto riportato da Relevo, per il ruolo di vice Theo Hernandez starebbe prendendo sempre più quota il nome di Juan Miranda del Betis Siviglia, giocatore che a quanto pare Moncada avrebbe personalmente seguito.

Calciomercato Milan, Miranda per il vice Theo: il Betis fissa il prezzo

Per il ruolo di nuovo vice Theo Hernandez, considerata l’imminente uscita di Ballo-Touré, il Milan avrebbe posato gli occhi su Juan Miranda del Betis Siviglia, che per caratteristiche fisiche e tecniche rappresenta essere dalle parti di Casa Milan il profilo ideale da far crescere affianco al treno francese.

Oltre a questo Miranda rappresenta essere una vera e propria opportunità per il Milan anche a livello di costi, visto che, stando a dati Transfermarkt, il Betis valuterebbe il terzino solo 9 milioni di euro, prezzo che potrebbe anche scendere considerata la scadenza di contratto dello spagnolo nel giugno 2024.

Milan, Miranda e non solo: alternativa italiana sulla fascia

Juan Miranda non è l’unico nome che il Milan starebbe seguendo in questo calciomercato per il ruolo di vice Theo Hernandez. Oltre allo spagnolo, infatti, il club di Via Aldo Rossi avrebbe allacciato i rapporti anche con il Basilea per Riccardo Calafiori, ex Roma, valutato circa 4,5 milioni di euro dagli svizzeri stando a dati Transfermarkt.