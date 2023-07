Laura Cremaschi, tutti fanno zoom: la visione è rovente

Laura Cremaschi, l’ennesimo scatto pazzesco della modella e showgirl rende lo zoom inevitabile e necessario: illegale

Laura Cremaschi è sempre e comunque ‘la ragazza del web’. Sia nel corso dell’anno, durante le puntate di Avanti un Altro, che durante l’estate, quando si conferma tra le regine incontrastate dei social. E anche quest’anno, non sta deludendo per nulla le attese del pubblico.

Ancora una volta, Laura è reduce da una stagione di grandissimo successo con il popolare quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Un programma che deve la sua ottima riuscita presso i fan non soltanto al suo format molto apprezzato e di buon intrattenimento, ma anche alla presenza delle varie bellezze del ‘minimondo’ che in ogni puntata elargiscono fascino e sensualità a piene mani. E tra loro, c’è la splendida Laura, che da diverse stagioni è una delle mattatrici dello studio.

Le sue apparizioni in onda, tra il pubblico in studio, concorrenti inclusi, e quello a casa, tolgono sempre il fiato. La 36enne lombarda è sempre più acclamata anche sui social, con oltre un milione di followers su Instagram. Che attendono già in maniera spasmodica di rivederla sul piccolo schermo per le puntate della nuova stagione dello show, ma nel frattempo si godono i suoi scatti sublimi in vacanza. Una serie di capolavori assortiti che non possono lasciare indifferenti, anzi.

Laura Cremaschi conquista Mykonos, sotto la maglietta niente: la trasparenza infiamma Instagram

Dopo un anno denso di impegni, conclusosi alcuni giorni fa con la laurea in psicologia, Laura si sta concedendo un po’ di meritato relax. In questi giorni, come altri vip, si trova a Mykonos. E tra i tanti vip e le tante bellezze del luogo, si sta distinguendo, eccome, con scatti su scatti che assommano grande classe e stile e sensualità incontenibile.

L’aperitivo al tramonto è sempre un momento speciale. Con una prospettiva a dir poco abbagliante come questa, con il top aderente e con una trasparenza che accende la fantasia e l’immaginazione in men che non si dica. Niente intimo al di sotto, la tentazione dello zoom per i fan è semplicemente inevitabile. E dunque, arrivano altrettanto rapidamente like a pioggia e tanti commenti estasiati. Le prospettive suadenti di Laura ci fanno sempre innamorare al primo colpo, un sogno ad occhi aperti.