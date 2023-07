Calciomercato Milan, altro colpo per Pioli: fissate firma e visite

Il Milan è sicuramente una delle società più attive in questo calciomercato, visto e considerato il fatto che i rossoneri sarebbero ad un passo dal chiudere il quinto colpo della loro estate.

Il giocatore, tanto trattato, era una richiesta esplicita di Stefano Pioli che, dopo aver perso Sandro Tonali, uno dei suoi pupilli, è pronto a far esplodere un nuovo talento in maglia rossonera.

Le trattative sono state tiratissime, al punto che si credeva che ad un certo punto il filo potesse anche spezzarsi, ma con tanta volontà e pazienza il Milan sarebbe riuscito a raggiungere l’accordo con il club sul prezzo del cartellino del giocatore. A conferma di questo, stando alle ultime notizie, i rossoneri avrebbero anche fissato visite mediche e firma per il loro nuovo acquisto.

Calciomercato Milan, nuovo acquisto per Pioli: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan che, attirando l’attenzione sulla conferenza stampa di presentazione di Pulisic, avrebbe mandato fuori pista chiunque lavorando sotto traccia per la chiusura di un’altra trattativa importante, definita quasi essenziale da Stefano Pioli.

Il tecnico rossonero aveva infatti esplicitamente richiesto alla dirigenza meneghina di poter aggregare un giocatore con determinate qualità e caratteristiche alla sua rosa, desiderio che presto potrebbe essere esaudito a quanto pare. Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan sarebbe ad un passo dal chiudere il quinto acquisto del suo calciomercato, profilo sul quale Pioli avrebbe intenzione di puntare tantissimo, anche perché il club rossonero ha fatto davvero tutto quello che era nelle sue possibilità per riuscire a portare il ragazzo a Milanello. Ora pare che ci siamo, la trattativa è oramai giunta alle battute finali.

Stando infatti a quanto riportato da AZAlerts sul proprio profilo Twitter, è mera questione di tempo prima che Tijjani Reinders possa essere definito un nuovo giocatore del Milan.

Reijnders-Milan, ci siamo: le cifre dell’operazione

Tijjani Reijnders è ad un passo dal Milan, o almeno questo è quello che sta circolando in queste ore in Olanda. Stando ad AZAlerts, infatti, nel momento in cui verrano limate le ultimissime distanze fra i rossoneri e l’AZ Alkmaar, il centrocampista Oranje prenderà il primo volo utile per Milano per poi sottoporsi a tutto l’iter necessario per ottenere l’idoneità sportiva e quant’altro.

Nel corso di queste estenuanti settimane di trattativa si è parlato tanto di quelle che potevano essere le cifre di quest’operazione, ma a suon di rifiuti il Milan ha accontentato, anche se in parte, le richieste dell’AZ. Stando alle ultime notizie, infatti, il club rossonero verserà nelle casse di quello olandese 19 milioni di euro di parte fissa più 3/4 di bonus facilmente raggiungibili.

Reijnders atteso a Milano nei prossimi giorni

Oramai l’operazione fra il Milan e l’AZ per Tijjani Reijnders è in dirittura d’arrivo. Stando a quanto riportato da AZAlerts, infatti, il giocatore olandese sarebbe anche atteso a Milano nei prossimi giorni per firmare ufficialmente il suo contratto con i rossoneri ed iniziare questa sua nuova avventura in carriera.