Inter, scambio alla pari con Dumfries: che rinforzo per Inzaghi

L’Inter targata mister Simone Inzaghi è molto attiva sul fronte calciomercato e pensa ad un intrigante scambio alla pari con Denzel Dumfries

L’Inter non intende adagiarsi sugli allori, nonostante l’ultima stagione sia stata a dir poco indimenticabile. Non a caso, la dirigenza nerazzurra – capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta – si è attivata fin da subito sul fronte calciomercato, per cercare di potenziare il più possibile la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi.

Nella prossima stagione l’obiettivo principale della ‘Beneamata’ sarà di nuovo lo Scudetto, però stavolta con molta meno tolleranza verso gli errori commessi durante gli scorsi mesi. Da agosto in avanti servirà alzare decisamente l’asticella, al fine di battere la concorrenza per la conquista del principale trofeo nazionale.

Il Mondiale a novembre e dicembre aveva inevitabilmente spezzato gli equilibri, ma ora la musica dovrà cambiare. Intanto, l’Inter si è già assicurata le prestazioni di Davide Frattesi dal Sassuolo. Un affare niente male, per cui si è rivelata necessaria la cessione di Marcelo Brozovic. Il regista croato ha aspettato che l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo aumentasse la già faraonica proposta d’ingaggio, dopodiché si è convinto definitivamente a lasciare l’Italia dopo tanti anni e volare in Arabia Saudita.

Le chiavi della mediana, dunque, passeranno nei piedi di Hakan Calhanoglu, che ha dimostrato con ottimi risultati di poter ricoprire al meglio la posizione davanti alla difesa. Frattesi, invece, garantisce parecchio dinamismo, oltre che una buon rendimento in zona gol. Anche se, ovviamente, bisogna vedere come reagirà all’impatto, dato che non ha mai giocato in una big.

Poi c’è la spinosa questione legata al futuro di Romelu Lukaku, che la ‘Beneamata’ vorrebbe riportare a Milano in fretta. Convincere il Chelsea, però, è tutt’altro che semplice e scontato e attenzione all’ombra della Juventus, con i torinesi che avrebbero avviato i contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’eventuale operazione.

Calciomercato Inter, ipotesi clamorosa: Dumfries nello scambio alla pari

In più, Marotta prosegue la ricerca del perfetto erede di Milan Skriniar, approdato ufficialmente al Paris Saint Germain di Luis Enrique. In tal senso, tramite il suggerimento di alcuni intermediari, potrebbe prendere quota una clamorosa idea di scambio alla pari, intorno ai 35-40 milioni.

I protagonisti, come riferisce ‘Interlive.it’, sarebbero Denzel Dumfries – che potrebbe lasciare l’Inter in estate – e Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Quello di Pavard è un profilo che stuzzica da tempo la fantasia dei nerazzurri, i quali infatti avevano già tentato di acquistarlo in extremis lo scorso gennaio. Ad ogni modo, tale ipotesi non sembra facilmente percorribile.

Il difensore Campione del Mondo percepisce 6 milioni di euro netti di stipendio (contratto in scadenza nel 2024) e desidererebbe incrementare i propri guadagni. Inoltre, preferirebbe nettamente un trasferimento al Barcellona oppure in una big di Premier, in alternativa alla compagine blaugrana. Ci vorrà quindi uno sforzo importante da parte dell’Inter per convincere il francese a trasferirsi proprio a Milano.