Calciomercato Milan, sfuma l’attaccante: ha scelto la Roma

Altra beffa per il Milan in questo calciomercato, visto che l’attaccante ha alla fine deciso di accettare il progetto tecnico della Roma a discapito di quello rossonero per l’appunto.

Nel corso di queste settimane Furlani e Moncada hanno fatto di tutto pur di convincere il giocatore a trasferirsi a Milanello, ma a quanto pare ogni tentativo alla fine è risultato essere vano anche a causa di una serie di complicazioni che si sono venuta a creare nel corso delle trattative col club del giocatore, che ha fatto muro col Milan e facilitato, a quanto pare, il trasferimento alla Roma del bomber.

Ci sarà ora da capire se i rossoneri faranno un ultimo e disperato tentativo in extremis per l’attaccante, ma a quanto pare la soluzione migliore parrebbe essere quella di virare su altri obiettivi, sia per non perdere tempo altro tempo ma anche perché, stando alle ultime notizie, non ci sarebbe oramai niente più da fare, la decisione è stata presa.

Calciomercato, Milan beffato: ha scelto la Roma

Ancora spiacevoli notizie arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan,dato che i rossoneri sarebbero stati beffati nuovamente dopo aver mancato gli arrivi di Thuram e Frattesi. La necessità di dover investire, con parsimonia, su un attaccante, ha fatto sì che il club meneghino prendesse tempo per valutare al meglio come muoversi, e questo non ha fatto altro che stravolgere le carte in tavola e far passare il Milan da una posizione di vantaggio a svantaggio.

Non affondare il colpo deciso per l’attaccante ha fatto sì che sul giocatore si iniziassero a muovere anche altri club, ma quasi con presunzione i rossoneri erano sicuri di avere in pugno comunque la situazione. Alla fine così non è stato, anche perché nel chiudere l’operazione Reijnders una rivale di Serie A ha anticipato le mosse soffiando il giocatore al Milan.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, possiamo dire che l’opzione Morata per l’attacco rossonero pare essere una volta e per tutte sfumata in questo calciomercato, dato che lo spagnolo avrebbe scelto come sua prossima destinazione la Roma.

Milan, Morata ha scelto la Roma: ecco perché

La telenovela relativa al futuro di Alvaro Morata sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda, anche se in realtà non è proprio così. Decisiva ai fini della conclusione di questa sarà sicuramente la volontà del giocatore che nelle ultime ore si sarebbe esposto come mai fatto nelle ultime settimane.

Il nome di Morata è stato con insistenza accostato al Milan in questo primo mese di calciomercato, ma negli ultimi giorni si sarebbe palesata per l’ex Juventus anche l’ipotesi Roma, che a quanto pare al momento è la preferita.

Come mai? A spiegarlo è questa mattina Il Corriere dello Sport, sulla cui prima pagina si può leggere “Morata vota Mou”. Dunque ancora una volta lo Special One è risultato essere l’ago della bilancia di un’operazione di mercato, con lo spagnolo che a questo punto potrebbe spingere nei prossimi giorni per trasferirsi alla Roma.

Non solo Milan e Roma: Morata lo vogliono un pò tutti

Al momento solo una cosa è certa: il futuro di Morata potrebbe essere ancora una volta in Serie A, anche se non si sa ancora con precisione dove. Sull’attaccante in uscita dell’Atletico forte è l’interesse di Milan e Roma, ma nelle ultime ore si sarebbero inserite con prepotenza anche Juventus ed Inter, legate dall’intreccio relativo alla questione Lukaku-Vlahovic. L’ultima decisione spetterà dunque a Morata, che a questo punto ha diverse ipotesi sulle quali riflettere, con quella bianconera che potrebbe essere però sempre la sua preferita. Staremo a vedere.