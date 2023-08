Svolta Milan, preso il nuovo attaccante: fissate le visite mediche

Il più grande rebus dell’estate di calciomercato del Milan parrebbe essere stato una volta e per tutte risolto. Il Diavolo avrebbe infatti chiuso per l’arrivo di un nuovo attaccante che andrà a completare il reparto offensivo della rosa rossonera.

Nel corso di queste settimane tantissimi profili interessanti sono stati accostati al club meneghino, ma alla fine Moncada si è preso la scena mettendo a segno un colpo dei suoi, una “Moncadata” per intenderci, supportato ovviamente dal suo collega Giorgio Furlani che in gran segreto ha diretto le operazioni facendo ciò che quest’estate gli è riuscito meglio: chiuderle.

Questa volta, dunque, a differenza dei rumors delle scorse settimane, sembrerebbe essere tutto già definito, dato che sarebbero anche già state fissate le visite mediche per il nuovo attaccante del Milan, atteso in città già nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, preso il nuovo attaccante: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che a pochi giorni dalla chiusura della sessione avrebbe messo a segno il suo ennesimo colpo in entrata. Questo forse potrebbe alla lunga risultare essere quello più importante, dato che si tratterebbe di un’operazione che andrebbe a risolvere una questione che dalle parti di Milanello è un rebus, in pratica, dal primo addio di Zlatan Ibrahimovic nel 2012.

Il Milan ha dunque il suo nuovo attaccante. Nel corso di queste settimane c’è stato un casting ferrato che ha fatto accostare al club rossonero i nomi di tantissimi giocatori di livello, ma la scelta del Diavolo alla fine è ricaduta su un profilo di prospettiva che -ovviamente- Geoffrey Moncada ha monitorato e studiato con attenzione prima di decidere di puntarci.

Definiti anche gli ultimi importanti accordi, stando a quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo Twitter, nelle prossime ore il Milan accoglierà il giocatore in Italia. Grandissimo lavoro di Moncada e D’Ottavio che, dunque, sono riusciti ad assicurarsi un talento di caratura mondiale come quello di Alexander Simmelhack, danese classe 2005 in arrivo dal Copenaghen.

Milan, preso Simmelhack: fissate le visite mediche

Alexander Simmelhack è l’ultimo colpo alla Moncada di Geoffrey Moncada. Il dirigente del Milan è infatti andato a Copenaghen per strappare alla concorrenza un talento come quello del danese classe 2005, che andrà a completare e rinforzare il reparto offensivo della primavera di Ignazio Abate.

Simmelhack è atteso in Italia già nelle prossime ore, dato che le visite mediche sarebbero programmate per la giornata di domani. Una volta svolto il solito iter, il danese si dirigerà verso Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al Diavolo.

Sistemata la primavera, ora tocca al Milan di Pioli

Definita la questione prima punta della primavera, Furlani e Moncada sfrutteranno questi ultimi giorni di lavoro per regalare anche a Stefano Pioli un nuovo attaccante. Il Milan nel corso di queste ha valutato tanti, tantissimi profili, ma ad oggi deve ancora essere presa una decisione definita.

Taremi, Broja ed Ekitike rimangono i principali obiettivi del Diavolo, che arrivato a questo punto del calciomercato potrebbe anche pensare di non cambiare nulla e rimanere col duo Giroud-Colombo.