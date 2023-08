Napoli, Veiga già dimenticato: ADL chiude per il sostituto

Dopo la delusione legata al mancato arrivo di Gabri Veiga, il Napoli non si è perso d’animo in questo calciomercato ed ha immediatamente chiuso per il sostituto dello spagnolo.

Ovviamente il 21enne del Celta Vigo rappresentava essere il profilo ideale col quale andare a completare e rinforzare la mediana di Rudi Garcia, ma come raccontato in questi giorni le cose non sono andate per il verso giusto, costringendo difatti Aurelio De Laurentiis a puntare su altro giocatore in questo calciomercato.

Il tempo stringe, mancano oramai solo 5 giorni alla chiusura di questa sessione, e per evitare di farsi trovare impreparato il presidente del Napoli avrebbe già individuato su chi andare a puntare. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per riuscire a regalare a Rudi Garcia il fantomatico nuovo centrocampista.

Calciomercato Napoli: Veiga salta, ADL ha già scelto il sostituto

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che in questi ultimi giorni di sessione potrebbe particolarmente infuocarsi dopo il clamoroso mancato arrivo di Gabri Veiga.

Ad oggi la priorità del club campione d’Italia è dunque un nuovo centrocampista, nonostante l’arrivo di Cajuste che, però, al momento non convince a pieno dalle parti di Castelvolturno, forse perché ancora poco pronto per il calcio italiano. Il Napoli proverà dunque a regalare comunque a Rudi Garcia un altro rinforzo di qualità in mediana, uno di quelli che potrebbe addirittura andare a spodestare i soliti tre dalla titolarità lì in mezzo al campo. Come raccontato già in questi giorni, la prima scelta del Napoli era Gabri Veiga, ma alla fine Aurelio De Laurentiis si è adattato all’evolversi della situazione legata allo spagnolo decidendo di puntare su altro in questo calciomercato.

Sfumato il classe 2002 del Celta Vigo, il club campione d’italia ha di conseguenza deciso di tornare forte su Giovani Lo Celso del Tottenham, argentino già in passato accostato agli azzurri, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Napoli, ritorno di fiamma per Lo Celso: le ultime

Sfumato Garbi Veiga, nelle ultime ore c’è stato un ritorno di fiamma del Napoli per Giovani Lo Celso in questo calciomercato, ex Villareal attualmente in forze, ed in uscita, dal Tottenham.

In scadenza nel 2025, gli Spurs valutando l’argentino circa 14 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Considerata l’uscita di Kim, e le spese contenute sino ad ora fatte dal club campione d’Italia, De Laurentiis potrebbe anche pensare di investire questa cifra su Lo Celso per regalare così un’alternativa di lusso di Zielinski a Rudi Garcia.

Sull’argentino ci sarebbe però l’interesse anche del Real Betis, club nel quale il giocatore ha militato fra il 2019 ed il 2020.

Non solo Lo Celso: il Napoli pensa di fare spesa anche in Serie A

Lo Celso è solo uno degli ultimi nomi accostati al Napoli potrebbe in questi ultimi giorni di calciomercato. Oltre all’argentino, infatti, in queste ore sarebbe stato accostato al club campione d’Italia anche il nome di Sofyan Amrabat.

Il marocchino è in uscita dalla Fiorentina, che continua a chiedere però 35 milioni di euro per il cartellino del marocchino. Solo qualora la Viola dovesse abbassare le pretese per l’ex Hellas il Napoli potrebbe decidere di chiudere a sorpresa questo colpo, ma al momento il preferito è, soprattutto per una questione di posti, Giovani Lo Celso.