Accelerata improvvisa, la Juve si rifà il look in attacco: ora si può chiudere

Un club di Premier League vorrebbe acquistare a breve un attaccante di proprietà della Juventus: la pista è calda, adesso si può chiudere

La Juventus ha iniziato alla grande il nuovo percorso in campionato, travolgendo l’Udinese in trasferta. Parallelamente, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul fronte calciomercato e non è affatto da escludere che possa accadere qualcosa nei giorni a venire.

Il riferimento, in tal senso, è soprattutto al reparto offensivo. Come noto, la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe aggiungere alla rosa Romelu Lukaku, il quale sta aspettando sviluppi in tal senso. Dopo la rottura totale con l’Inter targata Simone Inzaghi, il club torinese è divenuto la priorità di Big Rom. Allo stato attuale delle cose, però, la Juventus si vede impossibilitata ad affondare il colpo, poiché dovrebbe prima cedere Dusan Vlahovic necessariamente.

Il Chelsea ha scelto di non prendere in considerazione l’ipotesi di uno scambio tra i due attaccanti in argomento, ragion per cui appare l’eventuale approdo di Lukaku alla corte di Massimiliano Allegri appare sempre più complicato ed improbabile. Vlahovic, dunque, è destinato a restare alla Continassa, provando a riscattare la stagione passata decisamente in salita. Differente è il discorso, invece, per quanto concerne il futuro di Moise Kean, che a breve potrebbe abbandonare la nave bianconera.

L’ex Everton non è centrale nei piani della ‘Vecchia Signora’, la quale sarebbe disposta a privarsene a determinate condizioni economiche. Il club di Exor si sta preparando a tale scenario, difatti avrebbe bloccato precauzionalmente il cartellino di Alvaro Morata. Per lo spagnolo si era parlato parecchio dell’opzione Roma, ma lui preferirebbe sbarcare nuovamente in quel di Torino.

Tutto, però, dipenderà da ciò che succederà sul fronte Kean. A questo proposito, il centravanti classe 2000 (23 anni compiuti lo scorso 28 febbraio) potrebbe proseguire la propria carriera in Premier League. Entrando più nello specifico, come riferisce ‘Calciomercato.com’, si registra un concreto interessamento da parte del Fulham.

Calciomercato Juventus, il Fulham punta Kean: la situazione

Alla fine, dopo un lungo tira e molla, l’operazione Mitrovic-Al-Hilal si è conclusa positivamente, ragion per cui ora la compagine inglese ha bisogno di inserire nel proprio gruppo squadra un nuovo centravanti valido.

E pare che la Juventus, sempre secondo la fonte citata, stia lavorando proprio su tale opzione, in sinergia col procuratore Alessandro Lucci. D’altronde, Kean conosce già il massimo campionato inglese, di conseguenza potrebbe dare un contributo rilevante alla causa del Fulham.

Ad ogni modo, la valutazione della punta italiana non è bassa, siamo almeno sui 30-35 milioni di euro. Un dettaglio che complica la sua uscita, ma le parti sono al lavoro per raggiungere l’intesa. Si registra pure l’apprezzamento del Siviglia nei confronti di Kean. Staremo a vedere.