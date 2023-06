UFFICIALE – Milan: nuovo acquisto, il club risponde alle rivali

Adesso è anche ufficiale, arriva l’acquisto tanto atteso della società che doveva comprare un sostituto per rimpiazzare il giocatore con cui era scaduto il contratto.

Ormai ci siamo per quello che può accadere nelle prossime ore con il giocatore che inizierà appena possibile ad allenarsi per farsi trovare in forma subito in vista della nuova stagione.

Sta per arrivare una clamorosa occasione per il giocatore che è pronto a cambiare club pe approfittare dell’occasione che è venuta a crearsi per lui.

Calciomercato Milan: Sportiello è ufficiale

Mancavano solo dettagli e l’annuncio ufficiale e alla fine è anche arrivato: Marco Sportiello è un nuovo giocatore del Milan. Il portiere classe 1992 è arrivato a vestire la maglia rossonera dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile dell’Atalanta, per poi entrare nel calcio professionistico con Seregno (stagione 2010/11), Poggibonsi (2011/12) e Carpi (2012/13). Alla fine il ritorno all’Atalanta che dopo 88 presenze tra il 2013 e il 2017 e delle parentesi con Fiorentina e Frosinone ora ha firmato con il Milan. Sportiello sarà il vice Maignan e vestirà la maglia numero 57