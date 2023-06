Juventus: ultimatum Giuntoli, salta tutto

Giorni decisivi per quello che sarà il futuro di Cristiano Giuntoli con la Juventus. L’attuale direttore sportivo del Napoli potrebbe perdere l’occasione della sua carriera.

Il dirigente sportivo appena laureato come Campione d’Italia con gli azzurri è pronto a cambiare totalmente piani per il suo futuro. Infatti, ora ci sono delle novità importanti per quello che potrebbe accadere.

Qualcosa potrebbe complicare questo passaggio, perché ora mancano sempre meno ore per poter chiudere l’affare e per questo motivo la Juventus si sta attrezzando.

Calciomercato Juventus: caso Giuntoli, c’è l’ultimatum

Erano ormai mesi che si sapeva che il Napoli avrebbe trionfato per lo scudetto a fine stagione, per questo motivo quando la Juventus ha chiamato sul telefono di Cristiano Giuntoli il direttore sportivo non ha esitato a rispondere e ad ascoltare cosa avesse da proporre la società bianconera. La Juve è rimasta affascinata dai tanti colpi fatti dal ds azzurro in questi anni che hanno permesso di costruire una squadra forte e vincente che man mano è arrivata fino alla vittoria dominante del campionato italiano.

Adesso però spunta la Juventus, nonostante Giuntoli abbia ancora 1 anno di contratto con il Napoli ha deciso di accettare la proposta del club bianconero che ha deciso di affidare le chiavi del mercato totalmente al dirigente ex Carpi che è pronto a realizzare un sogno facendo un altro step di carriera per la storia del club. Dopo un tira e molla con De Laurentiis che non aveva nessuna intenzione di liberarlo dal suo contratto in scadenza 2024 sembra essere arrivato però l’ok da parte del presidente.

Ora però è corsa contro il tempo per sistemare gli ultimi dettagli, perché Giuntoli rischia seriamente di non poter diventare il nuovo direttore sportivo della Juve in questa stagione e restare 1 anno fermo al Napoli che ha già deciso di farlo fuori da ogni scelta di mercato.

Giuntoli Juventus: si chiude in 48 ore o salta tutto

La situazione è esattamente questa: Giuntoli alla Juve ha tempo di firmare entro il 30 giugno, ma prima dovrà firmare la rescissione col Napoli. In caso contrario il dirigente dovrà restare fermo e vedrà sfumare l’occasione di diventare già da quest’anno il nuovo ds della Juventus.

Perché da sabato 1 luglio inizierà una nuova stagione e le norme del calcio non permettono ad un dirigente di essere tesserato nella stessa stagione sportiva con due società diverse. Se dal 1 luglio Giuntoli sarà ancora legato contrattualmente al Napoli allora non potrà firmare con la Juventus fino alla prossima estate 2024.

Juve: Giovanni Manna rinnova in attesa di Giuntoli

Nel frattempo che si possa sbloccare o saltare l’affare Giuntoli per la Juve c’è il rinnovo del giovane Giovanni Manna fino al 2025 come direttore sportivo. L’ex ds della Next Gen sta svolgendo lui in prima persona gli affari della prima squadra bianconera.