Milan: si sblocca l’affare, accettano 15MLN

Il calciomercato del Milan si sblocca con un altro colpo tra acquisti e cessioni, perché il club rossonero è pronto a definire gli ultimi dettagli con l’altro club che è pronto ad accettare.

Sono le ultime ore di mercato e manca sempre meno per i vari club per chiudere un colpo a sorpresa che possa essere determinante per il proseguo della stagione. Infatti, ci sono ora delle novità importanti che riguardano un top club come il Milan.

La società rossonera si è resa protagonista e vuole chiudere in bellezza. C’è un giocatore che è seguito da tempo e presto potrebbe riuscire ad essere l’ultimo grande colpo di mercato.

Calciomercato Milan: si sblocca il colpo

Il mercato del Milan è considerato uno dei migliori in Italia, se non proprio il migliore. Il club rossonero ha intenzione di concludere in bellezza. Perché, dopo aver rinforzato l’intera rosa e allungato la panchina con qualità ed esperienza, ora può arrivare anche l’ultimo grande colpo che potrebbe essere determinante per la stagione di Pioli.

Allo stesso tempo però ci sarà un acquisto e una cessione, con il Milan che vuole provare a chiudere in tempi brevi il grande affare che può essere quello giusto per andare poi a completare la rosa e lottare per lo scudetto in Italia come così anche in Europa in Champions.

Taremi Milan: accordo col Porto

Sprint del Milan per Taremi, oggi saranno limati gli ultimi dettagli per sbloccare l’affare. Il Milan alza la proposta e offre 15 milioni di euro per avere il sì del Porto. Inizialmente il club portoghese chiedeva 20 milioni di euro per riuscire a lasciar andare il proprio bomber, che è considerato uno dei top player dall’allenatore Sergio Conceicao.

Adesso però il Milan si è avvicinato tanto con l’ultima offerta ufficiale per acquistare Taremi dal Porto e tutto ora è proprio nelle mani del club portoghese e dell’allenatore che devono dare l’ultimo ok. Il giocatore spinge per approdare in Serie A e avere la sua grande occasione.

Porto: corsa contro il tempo per Taremi al Milan, serve il sostituto

In tutto questo, mancano pochissime ore alla chiusura del mercato estivo che si concluderà il 1 settembre alle ore 20:00. Per questo motivo è una corsa contro il tempo, più che altro perché il Porto dovrà trovare un sostituto da andare a prendere per rimpiazzare l’addio di Taremi al Milan. Il giocatore ha già accettato da tempo e aspetta soltanto l’ok definitivo da parte del suo attuale club per partire e andare a giocare in Italia.

Pioli è pronto ad accogliere Taremi che si inserirà in rosa gradualmente e andrà a completare il reparto offensivo diventando una valida alternativa a Giroud che resta sicuramente lui al momento il titolare al Milan.