Roma Milan: la scelta su Lukaku, reazione dei tifosi

Acquisto importantissimo della Roma che ha chiuso per Lukaku in vista della nuova stagione ed è pronta ad affrontare le grandi squadre di Serie A.

Avvio di stagione deludente del club giallorosso che ha soltanto 1 punto dopo le prime due giornate dove ha affrontato Salernitana e Hellas Verona. Adesso però il colpo di Big Rom potrebbe cambiare tutto in tavola.

Novità importante in casa Roma che ha chiuso il colpo Lukaku e ora i tifosi cercano di capire subito se il bomber sarà già titolare nella prossima partita contro il Milan, in quello che sarà un grande scontro diretto per la lotta alle prime posizioni.

Roma: Lukaku arriva ed è pronto

Il grande acquisto è arrivato: la Roma ha acquistato Romelu Lukaku che è stato accolto da oltre 5mila tifosi all’aeroporto quando è arrivato con l’aereo guidato di persona del presidente Friedkin che ha portato un grande regalo al proprio allenatore e alla gente giallorossa. E’ una situazione particolare quella che sta vivendo la società romana che non si aspettava questo brutto inizio di stagione dove nelle prime due partite abbordabili è arrivato soltanto 1 punto.

Il momento per la Roma non è dei migliori e ci si aspetta che qualcosa possa cambiare da un momento all’altro. Lo sperano i tifosi, la società e Mourinho dove ora tutti si affidano all’ultimo grande acquisto appena arrivato: Lukaku. Entusiasmo alle stelle per l’arrivo dell’attaccante che non vede l’ora di giocare, ma non è ancora al meglio della forma visto che tutta l’estate si è allenato a parte senza aver avuto l’occasione di giocare amichevoli e mettere minuti nelle gambe.

Oggi sarà ufficializzato dopo le visite mediche e poi si inizierà a pensare ad un programma preciso per averlo al top della forma il prima possibile. Lukaku è pronto a lavorare per raggiungere uno stato di forma ottimale, è questo il suo obiettivo primario ora. La Roma è pronta ad aiutarlo e stargli vicino e lo attende, lui con il suo numero 90 che ha scelto per la maglia giallorossa.

Roma Milan: Lukaku in panchina

Le visite mediche alla clinica Villa Stuart si sono concluse oltre le ore 22 di ieri e oggi c’è grande attesa per l’ufficialità. Ci sarà poi qualche giorno per iniziare a lavorare con il resto della squadra per Lukaku che vuole mettere lo sprint e punta a Roma Milan.

Sembra assurdo pensare che il giocatore scenda in campo da titolare per una questione fisica e di meccanismi. Infatti, l’intenzione di Mourinho è quella di far giocare qualche minuto nel secondo tempo a Lukaku in Roma Milan per iniziare a prendere confidenza con i compagni e il campo in una partita ufficiale.

Lukaku salta Roma Milan da titolare: punta Roma Empoli

Non tutti i tifosi sono entusiasti di vedere Lukaku in panchina in un big match come Roma Milan. C’è la voglia di vedere subito in campo il bomber aiutare i giallorossi, che potrebbero rimandare il suo esordio dal 1 minuto in Roma Empoli del 17 settembre, quando si ritornerà in campo dopo la sosta delle Nazionali.