Sorteggi Champions League 2023/2024: decise le avversarie delle italiane

Ci siamo ormai per quella che sarà una nuova edizione anche della Uefa Champions League. Mancano poche ore e sapremo quelle che saranno le avversarie ai gironi Champions delle italiane con i sorteggi Champions League 2023 2024.

Manca sempre meno per quello che sarà il sorteggio di Champions delle prossime ore, dove ci sono anche le nostre italiane qualificate pronte a ripetersi con un’altra stagione da protagonista in Europa come capitato lo scorso anno.

L’esito finale però si spera sia diverso, visto che su 3 italiane arrivate in Finale in tutte e tre le competizioni Uefa, nessuna è riuscita a vincere e alzare il trofeo tra Inter, Roma e Fiorentina in Champions, Europa e Conference League.

Sorteggi Champions League 2023 2024: tutto pronto

Sembra davvero essere tutto pronto per i sorteggi di Champions League 2023 2024, perché mancano solo le ultime squadre qualificate che si decideranno in queste ore e poi ci sarà il sorteggio il giorno seguente con la solita estrazione delle palline per decidere quelli che saranno i gironi del prossimo anno.

C’è grande attesa in Italia soprattutto per capire quelle che saranno le avversarie delle italiane. Perché la Champions League sta acquisendo sempre più valore nel nostro paese e le grandi squadre di Serie A ora vogliono competere e arrivare più lontano possibile senza paura. Tutti in Italia si stanno attrezzando per andare ad affrontare una grande stagione in Champions.

Champions League: squadre qualificate, le fasce

Tra le italiane qualificate in Champions ci sono Napoli, Inter, Lazio e Milan che sono divise tutte tra le prima e la terza fascia. Questo al momento, in attesa degli ultimi risultati Champions, il programma delle fasce:

Prima Fascia – Napoli, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia e Feyenoord.

Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Inter.

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Shakhtar, Stella Rossa, Braga più due da determinare

Quarta fascia – Lens, Newcastle, Union Berlino, Galatasaray, Real Sociedad, Celtic più due da determinare

Date Champions League 2023 2024

Sono ufficiali anche già le date della Champions League 2023 2024 che vedrà le italiane impegnate in partite davvero che promettono grande spettacolo. Perché mai come quest’anno le fasce Champions sono ricche di grandi squadre ovunque. Queste, intanto, le date dai gironi fino alla Finale:

1ª giornata: 19 e 20 settembre 2023

2ª giornata: 3 e 4 ottobre 2023

3ª giornata: 24 e 25 ottobre 2023

4ª giornata: 7 e 8 novembre 2023

5ª giornata: 28 e 29 novembre

6ª giornata: 12 e 13 dicembre 2023

OTTAVI DI FINALE

Andata: 13/14 e 20/21 febbraio 2024

Ritorno: 5/6 e 12/13 marzo 2024

QUARTI DI FINALE

Andata: 9 e 10 aprile 2024

Ritorno: 16 e 17 aprile 2024

SEMIFINALI

Andata: 30 aprile e 1 maggio 2024

Ritorno: 7 e 8 maggio 2024

FINALISSIMA