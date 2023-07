Arriva l’annuncio da Torino riguardi lo scambio con il Milan. I rossoneri sono pronti a prendere il calciatore.

Protagonista di una stagione altalenante, il Milan è pronto a liberare il giocatore per arrivare al suo grande obiettivo di mercato. Da Torino rimbalza l’indiscrezione relativo allo scambio tra le due società con Moncada pronto a chiudere questa operazione per portare alla corte di Pioli l’esterno.

Grandi manovre di mercato in casa Milan. La società è a lavoro per definire alcune operazioni; l’obiettivo è mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa all’altezza capace di poter competere in tutte le competizioni. Il tecnico dei rossoneri ha presentato alla società il suo elenco di calciatori che potrebbero fare a caso del Milan. Uno di questi giocatori potrebbe arrivare direttamente da Torino attraverso uno scambio può sbloccarsi l’affare di calciomercato.

Calciomercato Milan: colpo da Torino, si chiude grazie allo scambio

Secondo quanto riportato da Tuttosport, si muove qualcosa sull’asse Milano Torino con le due società pronta a definire questo scambio. Per entrambi gli allenatori sono due priorità, ecco perché i dirigenti dovranno affrettarsi per trovare un accordo e chiudere al più presto questa operazione di calciomercato.

Milan e Torino potrebbero presto annunciare lo scambio tra Pobega e Singo. Il centrocampista ex Spezia è un vecchio pallino di Ivan Juric, che l’ha già allenato proprio in granata. L’allenatore ha chiesto esplicitamente ad Urbano Cairo di provare a prendere il calciatore che può arrivare a Torino attraverso uno scambio. Dall’altra parte, infatti, c’è Stefano Pioli che ha messo nel mirino l’esterno Singo. Ecco perché le due società sono a lavoro per definire questo scambio che potrebbe portare benefici ad entrambe le squadre.

Calciomercato Milan: scambio con il Torino tra Pobega e Singo

Da sempre nel mirino di Pioli, questa volta Singo potrebbe arrivare al Milan attraverso uno scambio. Il Torino è pronto a chiedere ai rossoneri Pobega in cambio dell’esterno classe 2000. Una mossa a sorpresa per entrambe le società che potrebbero trovare un accordo per questa trattativa di calciomercato che troverebbe il parere positivo sia di Juric, che vuole Pobega, sia di Pioli che spinge per avere a disposizione Singo.

Calciomercato Milan: al Torino Messias e Pobega

La valutazione di entrambi i calciatori è di 15 milioni di euro, ecco perché Milan e Torino potrebbero scambiarsi alla pari Pobega e Singo. Per i granata questa è l’ultima chance per vendere l’esterno, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e non intende rinnovare. Inoltre, a Cairo interesse anche Junior Messias che può lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato estiva 2023 e andare al Torino.