Serie A: Schouten in una big, scambio decisivo

Jerdy Schouten continua ad essere nel mirino di una big. E in queste ultime ore si parla di un possibile scambio di calciomercato.

La conferma di Schouten al Bologna non è certa. Il centrocampista è finito nel mirino di diverse big e per il momento i felsinei non hanno assolutamente chiuso la porta ad un trasferimento.

L’ipotesi di un cambio di squadra in questo calciomercato di Schouten esiste e in queste ultime ore sembra prendere piede la pista di uno scambio. Si tratta naturalmente di una ipotesi che dovrà essere confermata nei prossimi giorni, ma i ragionamenti sono in corso e presto ne sapremo di più.

Calciomercato: Schouten in una big, giocherà in Champions League

Le qualità di Schouten non sono assolutamente in discussione e il Bologna non negherà la possibilità al calciatore di trasferirsi in una big la prossima stagione. Naturalmente deve arrivare l’offerta giusta e in queste ultime ore sembrano essersi formate le condizioni per il trasferimento. Si tratta naturalmente di una indiscrezione che dovrà essere confermata nelle prossime settimane, ma ora i ragionamenti sono in corso e non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro su questa vicenda.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Bologna ha messo nel mirino sia Ballo-Touré che Messias e il Milan potrebbe impostare sui due nomi una trattativa di calciomercato per arrivare a Schouten. Pioli ha sempre guardato con interesse al centrocampista e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Sicuramente, visto l’infortunio di Bennacer, Schouten rappresenta l’occasione giusta per il Milan e lo stesso calciatore potrebbe sposare alla perfezione il progetto rossonero. Ma bisognerà capire se questo affare potrà diventare ufficiale in davvero poco tempo oppure si opterà per altri obiettivi.

Schouten è un obiettivo del Milan e siamo certi che i rossoneri proveranno ad affondare il colpo in questa sessione di calciomercato sfruttando, come detto in precedenza, le carte di Messias e Ballo-Touré.

Naturalmente il Bologna potrebbe aprire a questa opzione per consentire al calciatore di giocare in una big. Ma la strada è in salita considerando che Thiago Motta non ha nessuna intenzione di lasciar partire il proprio big e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.