Calciomercato Juventus: arriva l’attaccante, affare da 30 milioni

Arrivano degli aggiornamenti sul calciomercato della Juventus. I bianconeri sono a caccia di un nuovo attaccante, ecco l’ultima idea di Cristiano Giuntoli: costa 30 milioni.

La Juventus sarà una delle protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato 2023. I bianconeri, dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Giuntoli come nuovo direttore sportivo, sono pronti a concludere una serie di colpi. Ecco le ultime notizie relative al nuovo attaccante, può arrivare per 30 milioni di euro.

Obiettivo di mercato anche della Roma, la Juventus è pronta ad entrare in scena e a concludere l’operazione in netto anticipo. Giuntoli ha le idee chiare su quel che sarà il prossimo calciomercato del club bianconero. In attacco si muoverà qualcosa, tra entrate ed uscite. In bilico il futuro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, ecco tutte le alternative sul taccuino di Giuntoli che è pronto a pescare dalla Spagna il prossimo attaccante della Juventus.

Calciomercato Juventus: stanno prendendo l’attaccante

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Juve, riportate dalla Gazzetta dello Sport, l’ultima idea per l’attacco arriva dalla Spagna. Considerate le difficoltà ad arrivare a Hojlund, che è sempre più vicino al Manchester United, la Vecchia Signora sta guardando ad altri obiettivi di calciomercato. Uno di questi gioca nel Siviglia.

Cercato anche dalla Roma, alla fine Giuntoli potrebbe anticipare i giallorossi e portare alla Juventus Yousseff En-Nesyri del Siviglia. Attaccante marocchino, classe 1997, può essere acquistato dal club bianconero per 30 milioni di euro. E’ questa la cifra richiesta dagli spagnoli che non hanno chiuso alla cessione del calciatore.

Il club andaluso ha aperto all’addio di En-Nesyri che piace molto alla Juventus per questo calciomercato estivo 2023.

En-Nesyri alla Juventus: ultime notizie di calciomercato

Il prossimo attaccante della Juventus può arrivare dalla Spagna. L’ultima idea di Cristiano Giuntoli è En-Nesyri del Siviglia, protagonista nelle ultime stagioni con la maglia del club andaluso. Lo scorso anno ha giocato un totale di 47 partite mettendo a segno 18 gol, tra campionato, Champions, Europa League e Coppa del Rey. Dotato di una buona fisicità e rapidità, può essere il profilo giusto in caso di cessione di Dusan Vlahovic che non è più al centro del progetto tecnico dei bianconeri. Insieme a Federico Chiesa è nella lista dei giocatori cedibili, ecco perchè il neo ds è pronto ad individuare un sostituto all’altezza che potrebbe essere funzionale al gioco di Allegri.

Calciomercato: su En Nesyri Juventus e Roma

Anche i giallorossi si sono interessati al profilo del classe 1997 del Siviglia, che è un’alternativa a Morata e Scamacca. A sorpresa, anche la Juventus ha inserito il nome di En Nesyri nella propria lista della spesa, nel caso in cui si concludesse la cessione di Vlahovic.