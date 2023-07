Umtiti torna in Serie A: niente Inter, firma con un’altra big

Samuel Umtiti è ormai prossimo a tornare in Serie A. Una big a sorpresa è pronto a piazzare un colpo importante di calciomercato.

La stagione con il Lecce ha permesso a Umtiti di rilanciarsi dopo un periodo non facile ed ora il giocatore è finito nel mirino di diverse squadre e nei giorni scorsi si era parlato soprattutto di Inter.

Ma i nerazzurri rischiano di essere beffati in questo calciomercato. Un’altra big di Serie A ha messo nel mirino Umtiti e vedremo se arriverà la fumata bianca. Non sarà semplice vista la concorrenza, ma il calciatore ha voglia di ritornare nel nostro campionato.

Calciomercato: Umtiti torna in Serie A, ecco con chi firma

La stagione con il Lecce ha permesso al francese di tornare nuovamente ad alti livelli. Gli ultimi anni sicuramente al Barcellona non sono stati semplici, ma ora la sua volontà è quella di trovare continuità e magari andare a giocare in una big per dimostrare tutte le sue qualità. Non sarà semplice considerando che la concorrenza è importante, ma la sua volontà è molto chiara e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio il suo futuro considerando il fatto che stiamo parlando di un calciatore svincolato.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, anche il Milan è in corsa per Umtiti in questo calciomercato. I rossoneri potrebbero intervenire nel reparto difensivo e il centrale rappresenta il nome giusto per Pioli. Resta da capire se alla fine il giocatore accetterà questa destinazione oppure preferirà l’Inter, altra squadra interessata.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quale sarà la scelta del diretto interessato. Il fatto di essere svincolato consente a Umtiti di poter scegliere con tranquillità la sua nuova destinazione, ma per il momento non si hanno certezze. Sono molte le squadre sulle sue tracce e quindi molto dipenderà dalla volontà del transalpino.

Il Milan guarda con attenzione a Samuel Umtiti per la prossima stagione. Il francese è svincolato e quindi rappresenta una possibilità da considerare in questo calciomercato per i rossoneri.

Resta da battere la concorrenza di Inter e Lione, ma, come detto in precedenza, molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Le prossime settimane in questo senso saranno fondamentali e presto, quindi, capiremo il futuro di Umtiti in questo calciomercato.