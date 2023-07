Milan senza pace, nuova beffa da parte dell’Inter

Si complica il mercato in entrata del Milan: arriva un’altra beffa da parte dei cugini dell’Inter, tifosi increduli.

L’estate del Milan non può certo dirsi priva di emozioni. Dall’addio brusco di Maldini e Massara ai primi colpi in entrata, con l’arrivo di Loftus-Cheek e Pulisic, passando per la cessione remunerativa di Tonali, la squadra rossonera è stata sicuramente tra le più attive in questa prima fase di mercato.

Peccato che non tutto stia però andando secondo i piani, complice la concorrenza spietata da parte dell’Inter. Il derby è sempre vivo a Milano, e potrebbe portare adesso a un’ennesima beffa ai danni del Diavolo.

Negli ultimi anni i nerazzurri hanno più volte soffiato colpi di mercato ai cugini rossoneri, se non addirittura giocatori che vestivano proprio la casacca del Milan (come nel caso di Çalhanoğlu). Stavolta però la beffa potrebbe essere ancora più atroce.

Da giorni infatti la dirigenza della formazione campione d’Italia nel 2022 è al lavoro per cercare di regalare a Pioli quell’attaccante in grado di fare la differenza e di affiancare, se non sostituire nella gran parte delle partite, l’affidabile ma troppo maturo Giroud. Peccato che i principali obiettivi messi nel mirino dal Milan siano gli stessi attualmente in cima alla lista dell’Inter. E la colpa è tutta di Lukaku…

Milan, che beffa: l’attaccante che piace a Pioli può finire all’Inter

Non è un segreto che qualche settimana fa il Milan abbia tentato di riportare a Milano, ma sulla sponda rossonera, il centravanti belga. Per costi molto importanti, e per la volontà del giocatore di non tradire l’Inter, però, l’operazione non è stata portata avanti. Tutto sembrava dover quindi condurre a un ritorno di Big Rom alla corte di Inzaghi.

Le cose si stanno però complicando da quel punto di vista, a causa delle richieste del Chelsea ritenute troppo esose. E così la dirigenza nerazzurra starebbe cambiando i propri obiettivi, virando su due centravanti su cui il Milan sta lavorando da tempo.

Il primo nome sulla lista della spesa nerazzurra, in caso di mancato arrivo di Lukaku, sarebbe infatti quello di Alvaro Morata. L’ex bomber della Juventus ha un costo più contenuto rispetto al centravanti del Chelsea e, pur non garantendo il numero di reti del belga, ha già esperienza in Italia ed è visto come un’ottima soluzione di ripiego per l’attacco di Simone Inzaghi.

Il secondo nome sarebbe invece quello di Gianluca Scamacca. L’attaccante romano ex Sassuolo, oggi al West Ham, nelle scorse settimane è finito prima nel mirino della Roma, poi in quello del Milan come alternativa numero uno a Morata e adesso potrebbe diventare la ‘ruota di scorta’ anche in casa nerazzurra, qualora dovessero arrivare ulteriori complicazioni anche per lo spagnolo.

Insomma, si preannuncia ancora una volta un derby di mercato tra le due squadre milanesi, pronte a darsi battaglia senza esclusione di colpi. Anche se stavolta la sensazione è che l’Inter avrebbe volentieri fatto a meno di questa ulteriore sfida con il Milan, visto che la priorità assoluta nei piani del club era e resta tutt’oggi il ritorno di Big Rom. L’unico giocatore, forse, in grado di non destare rimpianti nel cuore dei tifosi.