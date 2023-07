Ultim’ora, scelta fatta su Fonseca: ecco dove allenerà l’ex Roma

Scelta fatta per il futuro di Paulo Fonseca, l’ex Roma finito al centro delle vicende di calciomercato che riguardano gli allenatori.

Il tecnico portoghese è la scelta presa per la panchina, dopo i continui rumors che non sono mancati. Diverse panchine in Italia si sono sistemate, con il nome di Fonseca che era finito anche tra le idee del Napoli. Alla fine, De Laurentiis, è andato verso l’altro ex Roma, Rudi Garcia.

Adesso, al centro dei rumors, c’è appunto Paulo Fonseca. Alcuni dei club ancora a caccia di un nuovo allenatore, hanno voglia di stabilire chi sarà in panchina a guidare il club verso il pre-campionato che è cominciato per diverse squadre in Italia e in Europa. In mattinata, la decisione sul futuro di Paulo Fonseca.

Ultim’ora, scelta fatta su Fonseca: sarà lui l’allenatore, la notizia

È stato il nome più gettonato degli ultimi giorni, Paulo Fonseca piace a mezza Europa ed è lui l’obiettivo di calciomercato per la panchina.

Addirittura, su di lui, ci sono anche le ipotesi legate al campionato della Saudi Pro League dove, in Arabia Saudita, hanno voglia di progredire nella crescita del livello tecnico delle squadre, attraverso appunto le scelte ideali anche per un ruolo in panchina.

Dalla Francia, però, fanno sapere che la scelta su Paulo Fonseca sarebbe già stata fatta: il tecnico portoghese, salvo clamorosi colpi di scena, resterà l’allenatore del Lille anche per la prossima stagione.

Fonseca ancora al Lille: due club su di lui

Fonseca resterebbe ancora l’allenatore del Lille, nel 2023/2024. A riportarlo sono i colleghi di RMC Sport che, precisamente dalla Francia, fanno sapere che i due club che sono su di lui, dovranno guardare altrove, perché la sua permanenza è al Lille.

Su di lui ci sono gli interessi di un club arabo e non solo perché, anche dopo l’addio di un ex Juventus dalla Ligue 1, si era fatto il nome di Fonseca come successore. Al posto di Tudor e ai rivali del Marsiglia, ma il suo futuro a quanto pare è ancora al Lille.

Ultime su Fonseca: l’annuncio ufficiale e gli aggiornamenti

L’annuncio ufficiale sulla sua permanenza al Lille sarebbe arrivata per voce del presidente del Lille che, per la prossima stagione, ha annunciato in una conferenza stampa, che le intenzioni sono quelle di continuare con Fonseca. Al tecnico ex Roma, il compito di riportare il Lille ad alti livelli dopo il titolo vinto di recente e con la voglia di ambire in un piazzamento da Champions League.