Calciomercato, addio Serie A: offerta shock, va in Premier

La Serie A in questo calciomercato sta perdendo diversi campioni, ed a quanto pare nei prossimi giorni potrebbe perderne anche un altro, visto che il suo trasferimento parrebbe essere cosa praticamente fatta.

Questa è una notizia dell’ultim’ora e che ha totalmente colto alla sprovvista tifosi ed allenatore, anche perché stiamo parlando di uno dei giocatori più importanti e forti che attualmente la squadra può vantare in rosa.

Di una sua -possibile- uscita se ne era però già parlato negli scorsi mesi, ma mai quanto oggi questo scenario è vicino alla realizzazione. Stando alle ultime notizie, infatti, complice anche l’offerta shock recapitata in serata dal club, il futuro del giocatore parrebbe essere sempre di più in Premier League.

Calciomercato, addio Serie A: futuro in Premier League

Importanti novità arrivano in merito al futuro del giocatore in questo calciomercato, che dopo tanti anni in Serie A sembrerebbe essere sempre più vicino a lasciare l’Italia per scrivere nuove ed importanti pagine della sua carriera in Premier League.

Già nel corso degli scorsi mesi si era ipotizzata per il ragazzo la possibilità di andare via dalla Serie A, ma sino ad oggi questo scenario era per l’appunto rimasto una mera ipotesi, visto che nessun club aveva mostrato del serio e concreto interesse nei confronti del giocatore. Nelle ultime ore, però, qualcosa parrebbe essere cambiato, anche perché dalle parti del quartier generale del club di Serie A sono stati registrati alcuni interessanti movimenti, che potrebbero essere decifrati come la svolta definitiva nel futuro del ragazzo.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, qualcosa starebbe bollendo in pentola dalle parti di Trigoria. Stando al noto esperto di calciomercato, infatti, in serata la Roma avrebbe ricevuto un’offerta super allettante da parte del Nottingham Forest per Roger Ibanez, giocatore che Mourinho sarebbe anche disposto a sacrificare per permettere alla sua Lupa di fare qualche altra operazione importante in entrata. Le cifre di cui si parla sono importanti, ed è per questo che lo Special One potrebbe spingere per lasciar partire il Central brasiliano.

Calciomercato Roma, offerta del Nottingham per Ibanez: le cifre

Il Nottingham Forest sta facendo sul serio per Roger Ibanez in questo calciomercato. Il club di Premier League non si sarebbe infatti limitato a mostrare del semplice interesse nei confronti del difensore brasiliano, ma avrebbe addirittura bruciato le tappe presentato un’importante offerta ai giallorossi per il giocatore.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Forest avrebbe messo sul tavolo della Roma ben 25 milioni di euro, cifra che potrebbe decisamente svoltare l’estate giallorossa.

Nottingham Forest-Ibanez, si può: parti al lavoro

Roger Ibanez può davvero finire al Nottingham Forest in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, fra la Roma ed il club di Premier League ci sarebbero delle valutazioni in corso che stanno proseguendo nei contatti per raggiungere un’intesa. La Lupa ne vorrebbe almeno 30 di milioni, e pur di chiudere in tempi brevi l’acquisto di Ibanez il Nottingham potrebbe cedere alle richieste del club giallorosso.