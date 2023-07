Lazio: si sblocca l’addio di Milinkovic Savic, lo stanno vendendo

Non può nulla la Lazio che dovrà sacrificare Milinkovic Savic e venderlo per evitare di perderlo a zero il prossimo anno. Perché dal calciomercato c’è una squadra su tutte che sta chiudendo.

Ci sono ora importanti novità che riguardano i movimenti che farà la società in vista delle prossime ore. E’ in programma anche un incontro per definire tutto, perché non sembra esserci più speranze.

Tutti speravano nella sua permanenza, soprattutto dopo la qualificazione della Lazio alla prossima edizione di Champions League. Alla fine però non ci sarà molto da fare perché il club biancoceleste sta chiudendo l’affare in uscita.

Calciomercato Lazio: Milinkovic Savic dice addio

Milinkovic Savic è pronto a dire addio alla Lazio dopo tanti anni. Il centrocampista serbo ormai è maturo abbastanza per provare una nuova avventura. Questa volta Lotito sembra intenzionato a liberarlo perché il prossimo anno andrà in scadenza è il rischio è quello di perderlo a zero. Per questo motivo ci sono ora degli aggiornamenti di calciomercato per ciò che accadrà per il prossimo anno.

Diverse società hanno messo gli occhi sul giocatore che ha ricevuto tante offerte. Lui però sembra sempre essere stato deciso su cosa fare, perché un club su tutti l’ha convinto sotto tutti i punti di vista: economico e progettuale. Si tratta della Juventus che sta per chiudere con la Lazio l’acquisto di Milinkovic Savic.

Lazio: Milinkovic Savic alla Juve, l’offerta con scambio

Prossime ore più che decisive, perché lunedì ci sarà un incontro tra la Juve e la Lazio per decidere il futuro di Milinkovic Savic. Il calciatore non vede l’ora di vestire la maglia bianconera e aspetta soltanto che si trovi l’intesa definitiva tra le due società.

Pare che nelle ultime ore le parti abbiano raggiunto una bozza d’accordo. Manca solo il sì definitivo di Claudio Lotito che ha l’ultima parola. La Juventus è pronta a prendere Milinkovic Savic andando a dare Rovella in prestito con riscatto alla Lazio, il cartellino di Pellegrini e anche un conguaglio di 20 milioni di euro.

Juventus: Milinkovic Savic il primo colpo di Giuntoli

Non c’è nessun accordo da trovare, invece, tra Milinkovic Savic e la Juventus. Il club bianconero ha già definito tutti i dettagli con il giocatore serbo che è pronto ad approdare a Torino e fare il salto di qualità in un top club ad età ormai avanzata. Allo stesso tempo però non giocherà il prossimo anno la Champions League e forse nessuna competizione Uefa.

Perché la Juve è in attesa di capire se sarà fatta fuori o meno dalla Conference League per il prossimo anno a seguito dei processi che ci sono stati in Italia contro i bianconeri. Milinkovic Savic ha però lo stesso accettato la Juve. Sarà il primo grande colpo di Giuntoli.