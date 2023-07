Federica Nargi scatenata per Ligabue: la modella incontenibile al concerto

Federica Nargi grande fan di Luciano Ligabue, la modella e showgirl tra gli spettatori d’eccezione al concerto del rocker emiliano

Come ampiamente prevedibile, le lunghe vacanze estive di Federica Nargi si stanno rivelando uno dei trend topic sui social, e non poteva essere altrimenti. La modella e showgirl romana, come sempre in questo periodo, sta disseminando la community di scatti superlativi che mettono in evidenza tutto il suo fascino irresistibile.

L’ex velina si conferma largamente una delle bellezze più amate del web, con la sua eleganza e sensualità che lasciano sempre il segno e contribuiscono a rendere torrida l’atmosfera. E’ quello che è successo nei giorni scorsi, quando, uno scatto dopo l’altro, Federica ci ha portato all’interno delle sue vacanze in Sicilia, nella zona rinomata di Marzamemi. Con pose in costume esplosive, letteralmente da leggenda e capaci di far girare la testa come non mai agli ammiratori.

La Nargi è sempre in perfetta forma e si fa riconoscere per questo. Visioni sublimi e l’estate è appena cominciata. Una lunga festa, per il suo vastissimo seguito di ammiratori: su Instagram, Federica viaggia ben oltre i 4 milioni e 200 mila followers, impossibile rimanere indifferenti di fronte a lei fin dai tempi di Striscia la Notizia. Con una bellezza che se possibile ogni giorno di più ci conquista e ci ammalia.

Federica Nargi, che emozione al concerto di Ligabue: e lei è sempre bellissima

Tornata a casa dopo le vacanze in Sicilia, Federica si è concessa un’altra serata decisamente speciale. Quella dell’attesissimo concerto di Luciano Ligabue a San Siro, dove si è recata con il suo Alessandro Matri e con un gruppo di amici.

Le immagini condivise sul suo profilo Instagram in ripetute stories ci mostrano una Federica inedita, scatenata a saltare e cantare, con un sorriso radioso, pienamente coinvolta nella magica atmosfera dello stadio milanese e nelle sonorità intense del rocker emiliano.

Anche in mezzo al pubblico del concerto, la sua bellezza non passa certo inosservata e i soliti primi piani, a beneficio dei tanti ammiratori, fanno battere forte il cuore. Impareggiabile, Federica raccoglie come sempre applausi a scena aperta e si prepara a farci vivere altri momenti dalle forti emozioni. Non vediamo l’ora di gustarci i suoi prossimi scatti, che di sicuro ci faranno sognare.