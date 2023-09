Serie A: segnale di Milinkovic Savic, ritorna già in Italia

Il centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic è già pronto a tornare in Italia? Segnale importante per un club di Serie A per il giocatore che in Arabia Saudita non si è ambientato al meglio.

Potrebbe essersi creato un malumore attorno al calciatore ex Lazio che da poche settimane ha preferito i grossi milioni dell’Arabia Saudita piuttosto che continuare il suo percorso di crescita nella carriera da giocatore.

Ora che il mercato si è chiuso già si accendono nuove voci per la prossima sessione, perché in Arabia Saudita le cose per il Sergente non vanno poi così bene come si pensava.

Arabia Saudita: Milinkovic Savic non si è ambientato con l’Al Hilal

C’erano molte squadre su Milinkovic Savic che aveva ricevuto anche un’importante offerta di rinnovo dalla Lazio. Alla fine però Lotito si è dovuto arrendere al giocatore che ha spinto per una cessione in Arabia Saudita per andare a guadagnare cifre folli e irraggiungibili per i club d’Europa che avevano messo gli occhi su di lui, anche quelli più potenti come Real Madrid, Barcellona, Chelsea, Manchester United e Juventus.

E’ da qualche settimana che Savic è arrivato in Arabia Saudita e ha già fatto parlare tanto di se. Il giocatore serbo, nell’ultima partita di campionato arabo giocata venerdì sera, si è reso protagonista di un brutto errore durante la sfida tra il suo Al Hilal e l’Al-Ittihad di Benzema per il vertice della classifica. Una giocata in leggerezza nella propria area di rigore che ha praticamente regalato il gol agli avversari. Il risultato finale alla fine però è stato di una vittoria per 4-3, grazie alla tripletta di Mitrovic. Poco prima, al suo arrivo, fu espulso per una testata ad un giocatore avversario avendo diverse giornate di squalifica.

Dopo otto anni alla Lazio Milinkovic Savic ha detto addio all’Italia e la Serie A per andare a giocare in Arabia Saudita e ora può già pensare di fare ritorno dove è stato bene per anni visto il suo ambientamento non dei migliori.

Serie A: Milinkovic Savic pensa al ritorno?

Non è da escludere che dopo solo 1 anno in Arabia Saudita Sergej Milinkovic Savic decida di fare ritorno in Italia, dove in Serie A c’è la sua Lazio che potrebbero riaccoglierlo a braccia aperte.

Altre società che hanno seguito realmente da vicino Milinkovic Savic sono state Napoli, Inter, Milan e Juventus.

Lazio: il messaggio di Milinkovic Savic, è un segnale?

Un segnale di attaccamento è arrivato da parte di Milinkovic Savic che ha commentato la vittoria della Lazio contro il Napoli sui social. Il giocatore ha scritto messaggi importanti sotto la pagina ufficiale del club e anche di tutti i suoi amici più stretti come Luis Alberto, Immobile, Casale e Provedel.