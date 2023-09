Calciomercato Serie A: Ndombele last minute, sta firmando

L’ormai ex centrocampista del Napoli è stato accostato di continuo in Serie A in queste settimane per firmare un nuovo contratto, ora arrivano delle importanti notizie sul futuro di Ndombele.

Aggiornamenti che riguardano il futuro del giocatore che è pronto ad una nuova sfida in vista delle prossime settimane. Perché attualmente ancora al Tottenham ha intenzione di lasciare il club.

Non c’è più spazio per il giocatore in Premier League che sta decidendo di lasciare Londra e l’Inghilterra per un nuovo campionato. Arrivano delle decisioni importanti sul futuro del giocatore pronto alla svolta.

Calciomercato: Ndombele lascia il Tottenham insieme ad un compagno

Tanguy Ndombele lascia il Tottenham ed è pronto ad una nuova sfida. Non sarà l’unico giocatore ad andare via in queste ore dalla città di Londra. Perché anche un altro compagno di squadra ha pensato di lasciare gli Spurs e accasarsi con un nuovo club insieme al centrocampista. Ci sono novità importanti ora che riguardano ciò che accadrà nelle prossime ore per il futuro del giocatore che sembra deciso ad approdare con una nuova squadra.

Oltre a Ndombele anche Davinson Sanchez ha preso in seria considerazione nei giorni scorsi di lasciare il Tottenham e ora si prepara a dire addio. I due giocatori hanno l’accordo con una nuova società e queste prossime ore saranno quelle decisive per vederli andare a giocare altrove. Anche la Serie A si è seriamente interessata all’ex calciatore del Napoli, dopo un anno in prestito è tornato però all’attuale club inglese.

Ci hanno provato diverse società a prenderlo con serie trattative portate avanti nelle ultime ore del calciomercato estivo. Niente da fare però con le società che hanno fatto di tutto per prenderlo a determinate condizioni che non sono piaciute al giocatore.

Serie A: occasione sfumata per Ndombele, va in Turchia

Vuole un club che punti forte su di lui e per questo motivo ora Ndombele è pronto ad approdare in Turchia, dove c’è il Galatasaray che si è messo in testa di volerlo prendere per provare a rilanciare la sfida in patria per una nuova vittoria del titolo e giocarsi al meglio anche l’Europa.

Il Galatasaray sta provando a chiudere il doppio colpo per Tanguy Ndombele e Davinson Sanchez che possono seriamente arrivare nelle prossime ore. La conferma arriva dal collega ed esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter.

Galatasaray: c’è tempo per Ndombele e Sanchez

I colloqui tra le parti stanno proseguendo e avanzando positivamente. Il mercato in Turchia chiuderà nei prossimi giorni e per questo motivo c’è ancora tempo per il Galatasaray per comprare Ndombele e Sanchez.