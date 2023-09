Maignan fa arrabbiare i tifosi del Milan: annuncio sul futuro

Mike Maignan è uno dei migliori portieri della Serie A e anche in Europa: il suo futuro può essere lontano dal Milan: ecco il suo annuncio.

Il portiere francese ha messo in mostra un talento smisurato nei suoi due anni in rossonero, diventando l’oggetto del desiderio di tantissimi top club europei. Anche in questa estate ci sono state delle difficoltà a trattenerlo, con alcune sirene dall’estero che hanno preoccupato i tifosi del Milan e l’intera società rossonera. Il club, però, ha respinto tutte le offensive e lo stesso ha fatto il calciatore.

Il futuro di Maignan al Milan non è certo. Ci saranno sicuramente delle difficoltà a trattenerlo, anche per le decisioni che prenderà il calciatore.

Milan, futuro Maignan in bilico: la situazione

Mike Maignan si è imposto come uno dei portieri migliori al mondo, indossando la maglia del Milan. Ha fatto grandi parate, ha portato molti punti al club, vincendo anche lo Scudetto da protagonista assoluto. Ora il Milan vuole continuare a puntare su di lui e lo stesso intende fare il calciatore: restare in rossonero anche in questa stagione e poi valutare il futuro.

Il Milan ha iniziato benissimo la stagione e sta pensando di fare il meglio possibile anche in Champions League per giocarsi tutte le chance per arrivare fino in fondo.

Ma c’è un problema legato al futuro di Maignan che mette in pericolo il Milan e fa arrabbiare i tifosi.

Maignan lascia il Milan? Il suo annuncio sul futuro

Il futuro di Maignan è già argomento caldissimo in casa Milan. Il portiere francese è felicissimo di essere uno dei migliori in Italia e di indossare la maglia rossonera ma per le prossime stagioni non può fare promesse che rischiano di essere non mantenute.

Ai microfoni di Le Parisien, prima di raggiungere il ritiro della Francia, Mike Maignan ha parlato del suo futuro al Milan e della possibilità di tornare al PSG.

“Ho già giocato contro di loro quando ero al Lille, quindi è un campo che conosco molto bene. Sarà una grande partita, su ritmi alti, come piace a me e come piace a noi della Francia. Sono parigino, è vero ma oggi sono sotto contratto con il Milan. Però per il futuro non si può sapere”.

Maignan PSG: è cresciuto nel club parigino

Mike Maignan lascia il Milan per il PSG? Il club francese è al centro di una vera e propria rivoluzione e per la prossima stagione potrebbero puntare ad un portiere di primo livello. Il Milan non intende cederlo ma se arrivassero offerte da 80 milioni, ci penserà.

Maignan è cresciuto nelle giovanili del PSG ma poi il club francese lo ha fatto partire per poi pentirsene. Il futuro di Maignan al Milan è incerto e ora il club rossonero pensa a blindarlo.