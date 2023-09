Calciomercato, UFFICIALE il ritorno in Serie A: l’ha chiesto il tecnico

Richiesta esplicita del tecnico ed è stato prontamente accontentato dalla società che lo ha portato in rosa, a costo zero.

Arriva da svincolato l’italiano che andava a caccia di una nuova esperienza, ma il ritorno è praticamente a casa considerando il suo recente passato, conclusosi con un addio senza rinnovo del contratto.

Un rinnovo del contratto che non è arrivato ma alla fine, ha firmato con la sua ex squadra. Era già successo con Roberto Pereyra in Serie A, calciatore che prima non è stato rinnovato e poi è stato richiamato dall’Udinese. È successo anche ad un altro calciatore italiano, in Serie A, con comunicato ufficiale da parte del club che lo ha praticamente riportato a casa, togliendolo dal calderone degli svincolati.

Serie A, ritorno ufficiale dal calciomercato degli svincolati: la notizia

La notizia di calciomercato è dell’ultima ora e riguarda un ritorno molto gradito in uno dei club che sta ben figurando in Serie A, con richiesta esplicita da parte dell’allenatore.

Il tecnico lo conosce bene e lo ha avuto a disposizione nella passata stagione. Qualcosa sembrava essersi rotto tra le parti considerando il mancato rinnovo che non aveva permesso al giocatore di continuare con il Monza.

Alla fine, per volontà di Palladino e sotto il lavoro di Adriano Galliani, Giulio Donati è tornato ufficialmente al Monza dal mercato dei parametro zero.

Monza, annuncio ufficiale su Donati: il comunicato

A far sapere del ritorno di Giulio Donati al Monza è lo stesso club brianzolo che quest’oggi ha ufficializzato la notizia, pubblicando un comunicato ufficiale sul proprio sito.

Ago della bilancia nel ritorno di Donati al Monza è stato Raffaele Palladino, tecnico che lo ha voluto ad ogni costo. Ecco cos’ha scritto il Monza, attraverso una nota apparsa sul sito del club: “Giulio Donati è tornato biancorosso, ha firmato ed è di nuovo al Monza. Dal suo arrivo da noi nel 2020, ha collezionato 67 presenze e ha trovato anche un gol, protagonista assoluto della storica promozione ni Serie A del 29 maggio 2022, mettendo a disposizione del Monza la sua professionalità e diponibilità per la causa brianzola”.

Ultime Monza, contratto di Giulio Donati: i dettagli del colpo gratuito

Il colpo a costo zero vede la firma sul contratto, in casa Monza, di Giulio Donati. Il difensore brianzolo torna al Monza dopo l’estate passata a valutare altre ipotesi e altre destinazioni ma alla fine, anche se non ha rinnovato precedentemente con il club lombardo, si troverà ora ad essere un calciatore del Monza fino al 30 giugno 2024, per volontà di Raffaele Palladino.