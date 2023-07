Calciomercato: svolta Morata, sarà ufficiale entro le 20.00 di oggi

Alvaro Morata di nuovo in Serie A? Ecco le ultimissime riguardo questo affare di calciomercato. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi: l’ufficialità potrebbe arrivare già oggi.

Dalla Spagna rilanciano la notizia relativa all’approdo in Serie A di Alvaro Morata che, dopo la Juventus, potrebbe vestire la maglia di una nuova big. Il trasferimento dell’attaccante è cosa fatta, atteso l’annuncio entro le 20 di oggi con l’Atletico Madrid pronto a privarsi in maniera definitiva del classe 1992.

In Italia non mancano le squadre interessate ad Alvaro Morata che dopo l’Atletico Madrid potrebbe tornare nuovamente nel campionato di Serie A. Lo spagnolo è molto legato al nostro paese, visto che è legato sentimentalmente con Alice Campello. Ecco perché sta spingendo per un ritorno in Italia. Dopo la Juventus, un’altra big è pronta ad accogliere in squadra il 30enne spagnolo che ha tutte le carte in regola per fare la differenza in Serie A. Ecco l’annuncio che arriva dalla Spagna in merito alla svolta su questa trattativa: l’Atletico attende una presa di posizione da parte delle squadre interessate a Morata.

Calciomercato: stanno prendendo Morata, c’è la svolta. Ecco quando sarà ufficializzato

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca, l’agente di Morata Juanma Lopez è a lavoro per sbloccare la trattativa di mercato per il ritorno del suo assistito in Serie A.

La svolta è attesa per le 20 di oggi. L’Atletico Madrid dovrà partire per una toruneé in Corea del Sud, che porterà poi la squadra di Simeone anche in Messico e negli Stati Uniti: sul volo charter ci sarà anche Morata? La decisione ufficiale sarà presa solo oggi.

Al momento, non mancano le società interessate al calciatore. Su Morata Inter e Roma si sono mosse concretamente rispetto a Juventus e Milan. Manca solo l’accordo con l’Atletico Madrid che per cedere Morata vuole 21 milioni di euro. Una cifra insormontabile che sta bloccando il suo arrivo in Serie A.