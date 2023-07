Gasperini e la rottura con l’Atalanta: ha svelato i motivi

Il futuro di Gian Piero Gasperini all’Atalanta è tutto da scrivere e ora il tecnico ha parlato della rottura che si è verificata pochi mesi fa.

L’Atalanta è pronta a ricominciare la stagione per crescere nuovamente e tornare alla grande anche in Europa. Con Gian Piero Gasperini ci sono stati miglioramenti importantissimi negli ultimi anni e ora è tempo di fare lo step definitivo, visto anche l’inserimento della nuova dirigenza americana che ha ambizioni importanti.

Con Gasperini ci sono state molte difficoltà per continuare insieme: l’Atalanta vuole continuare con il tecnico anche se ci sono segnali di rottura molto gravi.

Atalanta, rottura con Gasperini: c’è aria tesa

L’Atalanta sta vivendo un inizio di stagione molto particolare. I nerazurri di Bergamo sono tornati in Europa e vogliono essere protagonisti a grandi livelli, per tornare ad essere ai primi posti anche in Serie A. La nuova stagione sta per iniziare e non ci sono ancora troppe certezze per la società lombarda che ora vuole fare lo step definitivo.

C’è aria tesa da mesi tra Gasperini e l’Atalanta, tanto che si è stati ad un passo dalla rottura definitiva e dall’addio prima dell’inizio di questa nuova stagione. Il tecnico ha spesso “accusato” la dirigenza di non aver agito come lui avrebbe voluto e spesso, anche in diretta televisiva, si è lamentato dell’operato del club.

Il futuro dell’Atalanta e di Gasperini sembra dover essere ancora insieme, ma forse solo per un’altra stagione, poi si cambierà.

Rottura Atalanta – Gasperini: ha svelato i motivi

Gian Piero Gasperini ha svelato di essere stato ad un passo dall’addio all’Atalanta. I mesi scorsi sono stati intensissimi e molto difficili per il tecnico dei bergamaschi che ha vissuto momenti di tensione che sono stati risolti a fatica.

Ai microfoni di DAZN, Gasperini ha svelato i motivi che lo stavano portando all’addio dall’Atalanta.

“Con la nuova dirigenza ho sempre un rapporto di grande rispetto. Però la gente sia stata determinante nella mia permanenza: rimasta sempre soddisfatta, ed è la carica più importante”. I nerazurri continueranno con l’allenatore degli ultimi anni ma non sanno se si continuerà insieme anche in futuro.

Calciomercato Atalanta, Gasperini svela tutto

Ai microfoni di DAZN, Gasperini ha anche parlato del calciomercato dell’Atalanta e delle mosse che si verificheranno nei prossimi giorni.

“La società aveva esigenza di recuperare qualche mancino, abbiamo acquistato per esempio Bakker e Kolasinac”.

Tra gli argomenti caldi c’è anche il futuro di Rasmus Hojlund e quello di Marco Carnesecchi.

Su Hojlund, Carnesecchi e Musso – “Hojlund ha delle grandi doti e margini di miglioramento: deve lavorare per migliorarsi per diventare uno dei più forti in Europa. Carnesecchi? Vediamo, è molto forte, ma lo è anche Musso: avranno la possibilità di giocarsela fino al 31 agosto”.